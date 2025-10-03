Un hombre de 40 años, herido tras una salida de vía en un camino rural de Cañizal

La lista de accidentes de tráfico en las diferentes vías de circulación en Zamora sigue con su reguero constante de heridos. Según ha informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este suceso se ha producido a las 21:05 de este jueves, cuando se informó de una salida de vía de un turismo que había dejado herido a un varón de 40 años. Los hechos ocurrieron en un camino rural que une la localidad zamorana de Cañizal con la salmantina de Parada de Rubiales, hasta donde se desplazaron con celeridad los diferentes servicios de emergencias debido a que el herido se encontraba atrapado dentro del vehículo y en estado de semiinconsciencia.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Zamora desplazados desde Toro y una UVI móvil de Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Antes de la llegada de los servicios de emergencias, el alertante realizó una nueva llamada informando de que había podido sacar del vehículo al herido, por lo que no fue necesaria la presencia de los bomberos. Por su parte, el personal sanitario atendió al varón de 40 años en el lugar de los hechos antes de ser trasladado en UVI móvil a un hospital de la cercana Salamanca.