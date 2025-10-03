¿Cómo evitar el depósito de sedimentos y cenizas en el Lago de Sanabria tras los incendios?: Esta es la solución adoptada por la CHD
El organismo de cuenca inicia los trabajos de restauración hidrológico-forestal en el entorno de la "Laguna de Peces" para mitigar los efectos del fuego en el Parque Natural
Tras el devastador incendio originado el pasado mes de agosto en Porto, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado trabajos de restauración hidrológico-forestal, con el objetivo de favorecer la recuperación de la vegetación y para minimizar la posible llegada de sedimentos y cenizas al Lago de Sanabria.
Con la supervisión de técnicos del Parque Natural, el organismo de cuenca está interviniendo en el entorno de la "Laguna de Peces", un punto turístico y que abastece de agua a los vecinos del pueblo de Vigo de Sanabria.
Los trabajos de restauración hidrológico-forestal en ejecución se centran en la instalación de biorrollos para contener sedimentos y cenizas en laderas y cunetas que desaguan hacia la "Laguna de Peces".
En total, está previsto instalar 820 metros de biorrollos, que son materiales biodegradables y que se integran en el paisaje, aunque también favorecen la recuperación de la vegetación calcinada por el fuego.
Las actuaciones iniciadas en la "Laguna de Peces" forman parte de los planes de la CHD para mitigar los efectos de los incendios forestales sobre ríos, cauces y recursos hídricos en la cuenca, que han castigado a Zamora y a otras provincias de Castilla y León.
La magnitud de los incendios y el gran número de cauces dañados, como apuntó el organismo de cuenca, requiere de una rápida actuación con el principal objetivo de recuperar el entorno y evitar el riesgo erosivo que suponen las lluvias de otoño.
La CHD tiene previsto destinar un total de 5 millones de euros para estos trabajos de reparación de daños y protección del dominio público hidráulico que han afectado a 1.715 km de ríos.
