Los bordados más tradicionales de Zamora brillan con luz propia en un encuentro internacional

Los trajes tradicionales de Carbajales de Alba han brillado con luz propia en el Comité Federal Anual de la European Festivals Association, que durante estos días se celebra en Serbia.

Hasta la ciudad serbia de Novi Sad se ha trasladado una delegación del equipo creativo y coordinador del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional de Zamora, promovido por la Diputación y organizado la Agrupación Belenista La Morana, con el objetivo de presentar la próxima edición del certamen, que se celebrará en mayo de 2026.

Además, por primera vez, el comité organización del Festival participa en el Comité Federal anual de la European Festivals Association (EFA) y en los siguientes foros y plataformas de comunicación y cooperación internacionales convocados a través de su red de promoción y difusión de eventos culturales integrada en el Programa Creativo de la Unión Europea.

Así, en el marco del encuentro se presentará el audiovisual "La capa alistana. Un icono textil de occidente", que detalla el proceso de confección y pasarela de piezas de testigo originales.

Trajes tradicionales de Carbajales de Alba se exhiben en el festival de Serbia. / Cedida

Del mismo modo, se exhibirá otro documental sobre el "El bordado carbajalino. Presente y futuro de una tradición textil viva", que se completará con una demostración en vivo de las técnicas y procesos de creación de los trajes y con una exposición sobre etnografía textil en Tierra de Alba y el desarrollo comercial en un entorno rural.

Hasta Novi Sad, con la colaboración de la Diputación de Zamora, parte del Grupo Etnográfico La Morana también se ha desplazado a Serbia para participar junto a representantes de Turquía, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Bulgaria entre otros países, en el XVIII Festival Biserna Grana of National Costume en el Teatro Nacional de Serbia.

En este encuentro, La Morana presentará el trabajo de investigación "Una comparsa carbajalina en la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes" y la recuperación y recreación histórica de la indumentaria festiva de Carbajales de Alba, fotografiada por Jean Laurent en enero de 1878 en Madrid durante los fastos nupciales, que se complementará con una pasarela de trajes tradicionales carbajalinos, iniciativa en la que colaboran el Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo Ruiz Vernacci, Museo del Traje CIPE- Ministerio de Cultura de España.

Un momento de la exhibición de los trajes carbajalinos. / Cedida

Durante las jornadas, los participantes también pueden disfrutar de la exposición internacional de fotografía "A world in Common", conformada por una selección de imágenes etnográficas procedentes de diferentes países como Australia, Grecia, Tailandia o Ucrania, en la que la representación española recae en los fotógrafos Michel Pedrero, finalista en el World Press Photo 2022, y el zamorano Pedro Villar, fotógrafo del Festival Internacional de Indumentaria.

Desde 1952 la Asociación Europea de Festivales (EFA) ha evolucionado como plataforma para el diálogo, la colaboración y el intercambio entre festivales de toda Europa y fuera de ella, valorando muy positivamente la propuesta presentada por La Morana en base a la "creatividad artística e innovación del proyecto y su proyección del patrimonio cultural material e inmaterial en peligro de desaparición en contextos rurales gravemente afectados por la migración, con especial atención a la diversidad de los agentes participantes y su implicación en el territorio".