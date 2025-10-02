Un zamorano, comandante de Garibaldi

Un tesoro en una habitación sin ventanas y sin luz sería invisible, es como si no existiese; la candela, por tanto, es lo que da esplendor. Ese es el mérito del zamorano Enrique Ventura Crespo (1950) que con la publicación del libro "Felipe Cancelo, un republicano federal en el ejército de Garibaldi (1870-1871)" ha encendido la mecha y ha rescatado del pretérito a un personaje zamorano extraordinario que casi nadie conoce, y que a la vez ilumina un siglo, el XIX, en España repleto de contradicciones y hechos excepcionales, un espejo donde empiezan a adivinarse las sombras de los ectoplasmas que hoy pueblan la escena política y social española.

La vida de Felipe Cancelo transcurre durante la segunda mitad del siglo XIX, un periodo asaltado por mil aconteceres donde se amontonan pronunciamientos militares, muy visibles durante el reinado de Isabel II, y acontecimientos tan trascendentales como la llegada al trono de Amadeo I de Saboya, el monarca que no fue ni Austria ni Borbón pero que reinó en España, el devenir vacilante de la Primera República (sin republicanos) y la Restauración Borbónica de Alfonso XII (sin monárquicos). Y como tela de araña la presencia permanente del Ejército, un avispero repleto de personajes atrabiliarios y anárquicos que necesitaban guerras (la carlista) y cambios de régimen para ascender.

Lo dicho sería un mal resumen del libro de Ventura Crespo, que todavía huele a papel virgen y tinta inmaculada, publicado por la Editorial Semuret. Aparecen documentados los intríngulis de la política y la vida social española durante la segunda mitad del siglo XIX y también la presencia de Giuseppe Garibaldi en la guerra entre Francia y Prusia (1870-1871) y su relación con el zamorano Felipe Cancelo durante 130 días de campaña militar.

Enrique Ventura Crespo se encontró con el personaje de Felipe Cancelo, uno de sus parientes ilustres, por casualidad, buscando los orígenes de su familia, a los que ha dedicado varios libros: "Menorca en el corazón y en el ADN", "Pino y el linaje Cancelo" y "Bermillo de Alba. Una aproximación a su historia". Y es que este escritor zamorano, empleado en el afán de entender un mundo poliédrico, está obsesionado con ahondar en sus raíces, hallar para tapar huecos. "Una familia normal —dice él aunque es mentira—, nada especial, ya se sabe: alegrías, tristezas..., suicidios..., un poco de todo".

Historiador y docente, dos de sus profesiones amparadas por título oficial, Ventura Crespo, memorión impenitente, es, sobre todo, buscador de tesoros escritos, recogedor de documentos allá donde se hallen e intelectual inquieto que no se conforma con saber hacia dónde vamos si no, sobre todo, conocer de dónde venimos. Y eso él lo sabe con creces. En el hoyo que ha cavado a pico y pala se ha encontrado un tesoro, la vida de Felipe Cancelo.

Para él, para Ventura Crespo, Felipe Cancelo "más que un militar republicano fue un miliciano, un guerrero, un "warrior" que luchó toda su vida por la libertad y que pagó con creces su proclamación particular de la República cuando no tocaba (lo hizo en 1869)". Adinerado porque heredó el oficio de prestamista de su padre en una Zamora con mil necesidades, estaría seguramente muy arriba si hubiera un ranking de zamoranos ilustres del siglo XIX, donde, claro, ocuparían puestos de honor Federico Requejo y Claudio Moyano.

Felipe Cancelo defendió hasta el extremo la República Federal como lo hizo su maestro José María Orense, periodista, político y revolucionario, y su admirado Ceferino Tresserra. ¿Y por qué fracasó el federalismo exacerbado y también la República Unitaria? Ventura Crespo mantiene la teoría de que fue por la intransigencia "como ocurre ahora con los distintos proyectos políticos, no se busca contrastar ideas, se quieren imponer". Y sentencia ocurrente: "Se quiso instaurar una República sin republicanos y una Monarquía sin monárquicos".

El libro de Enrique Ventura analiza a fondo la vida pública de una época convulsa como pocas, donde el Ejército se licúa, se cuela por todos los resquicios y entra en política, controlando el poder. Sobran los ejemplos: Prim, Narváez, Serrano, Pavía... "El militarismo, siguiendo la estela de los pretorianos romanos y abrazado a la ley del más fuerte, emerge y muestra el poder que ejercerá sin tapujos en el siglo XX", apunta Ventura Crespo, que da un dato clave: "España era el país que más oficiales tenía por soldado, uno por cada cinco". Y un argumento que explica a las claras lo ocurrido en el XIX: "Los militares, para ascender, necesitaban guerras y cambios continuos..., a río revuelto...". Coincidieron durante décadas nobles republicanos, plebeyos monárquicos, soldados dispuestos a hacer la guerra por su cuenta, una amalgama de seres marcados por el finisecular colonialismo español.

El propio Felipe Cancelo, pendiente de un Consejo de Guerra por haber abandonado sin permiso Cuba, donde estaba recluido por haber proclamado la República a destiempo, se beneficia del régimen anárquico de ascensos y castigos y es nombrado comandante por Estanislao Figueras, primer presidente de la Primera República Española, con el argumento que ya había ocupado ese cargo en el Ejército de Garibaldi, durante el enfrentamiento entre Francia y Prusia. El nombramiento fue cuestionado y criticado en muchos periódicos de la época, también marcados por el militarismo reinante.

No gozaba Felipe Cancelo de las virtudes que se les suponen a los militares. Su expediente, expurgado por Ventura Crespo, resalta que el oficial zamorano no era disciplinado, aunque sí destacaba en el manejo de las armas. Su indisciplina y una buena dosis de anarquía le llevaron a sufrir muchos arrestos. No obstante, Enrique Ventura, sí que valora que "era persona honrada y coherente con sus ideas políticas", aunque el análisis no se puede sustentar en el pensamiento escrito del militar zamorano "porque no dejó huella impresa o al menos no hemos podido localizarla".

El libro se topa también con una figura clave del siglo XIX, Giuseppe Garibaldi, unificador de Italia y héroe que encarna para europeos y sudamericanos los valores republicanos más descarnados. El líder de masas, romántico y estrafalario, nombra a Felipe Cancelo jefe de la primera brigada de la Legión Española que participó en la guerra franco-prusiana. Daba igual que el zamorano fuera un perseguido político en su país, el "commandant du diable" y sus hombres llevaron a cabo numerosas acciones de información en Francia contra el káiser Guillermo I y Bismarck que, como era predecible, acabaron ganando la guerra.

Felipe Cancelo Garrido se quitó la vida el 9 de enero de 1895, a los 49 años de edad. Seis días después de otorgar testamento en favor de su único hijo, Luis Teodoro Cancelo Gamallo, se tiró por la ventana de su casa, radicada en el número 56 de la calle San Torcuato. La Iglesia Católica, que no ha actuado igual en casos similares como se documenta en el libro, le negó el enterramiento eclesiástico dentro de los muros del cementerio de San Atilano, claramente por su militancia republicana "y vivir ya en aquella época alejado de la iglesia de Roma". Tenía en su contra, también frecuentar círculos sociales ligados a la masonería. Cancelo Garrido fue finalmente enterrado en la sepultura número uno, fila primera del cuartel de la letra N del cementerio civil de Zamora.

La importancia de Felipe Cancelo la ilustra la noticia recogida en el periódico "Las Dominicales del Libre Pensamiento" que asegura que del cortejo fúnebre "compuesto de apiñada muchedumbre" formaron parte el gobernador, Fabriciano Cid Santiago, el alcalde de la ciudad y "los diputados" (no se especifica quienes). Ventura Crespo resalta también otro enorme valor del ilustre zamorano, el de la beneficencia, y así asegura que "figura constantemente en la prensa de la época como benefactor mediante donativos a presos, heridos y exiliados republicanos".

"Felipe Cancelo. Un republicano federal en el ejército de Garibaldi (1870-1871)", libro que se presenta este jueves, a las 19:00 horas en el hotel NH Palacio del Duero (Plaza de la Horta, 1) ha ocupado tres años de la vida de Enrique Ventura, quien ha expurgado archivos generales y hemerotecas de toda España. ¿Su conclusión? Que la "verdadera" historia no se aprende en la Universidad "se aprende investigando".

El autor de este clarividente ensayo de casi 250 páginas agradece la colaboración de la Diputación de Zamora y de la librería-editorial Semuret que han hecho posible la publicación. Y también destaca la ayuda de amigos y expertos en distintas ramas del saber y cita muchos, entre ellos Heraclio Borbujo Morán y Francisco Somoza.

¿En que está ocupado ahora Enrique Ventura? Está recopilando documentación sobre el Puente de la Estrella (un símbolo del abandono de Zamora) y sobre las causas de la despoblación (una realidad descarnada). La provincia, cree él, necesita gente que se implique en su futuro, que trabaje por el común, políticos que den la cara. En este sentido resalta el gesto del presidente de la Diputación en los incendios de agosto: "Eso es lo que tienen que hacer los políticos, ponerse el mono de trabajo".