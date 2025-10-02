Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez

El que fuera concejal del municipio de Robleda- Cervantes, Domingo Ferrero Rodríguez recibirá está tarde la última despedida de familiares, amigos y vecinos en la localidad de Cervantes. El funeral se oficiará a las 19 horas en la iglesia parroquial de Cervantes.

Domingo Ferrero fallecía este miércoles a los 72 años de manera inesperada en Salamanca. Veterano concejal fue durante 28 años, siete legislaturas, miembro de la corporación de Robleda- Cervantes junto con el que fuera alcalde Juan Rodríguez Casas, también fallecido este verano.

Domingo Ferrero simultaneó su función en la Corporación Municipal con su profesión de ganadero, después de trabajar como conductor en la empresa transportista ya desaparecida Madrid Sanabria. Su familia señalaba que precisamente dejó su trabajo de chófer cuando se casó con María del Carmen y se afincó definitivamente en su pueblo de Cervantes.

Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijos, Sandra y Javier. Domingo tenía además dos nietas.