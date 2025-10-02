Puebla de Sanabria forma a seis alumnos para trabajar en viveros y jardines

La mejora de espacios verdes, la puesta en marcha de la red de riego de la chopera de San Francisco y la zona deportiva o la adecuación con plantas de temporada de los jardines de la plaza de Mariquillo.

Estas son algunas de las actuaciones ejecutadas en el marco del programa mixto de formación y empleo "Apispuebla", que ha sido clausurado recientemente en Puebla de Sanabria con la entrega de los diplomas y certificados de cualificación a los alumnos. En el acto de clausura participaron el gerente territorial del Ecyl en Zamora, Efrén Fernández, y el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco.

El Ayuntamiento sanabrés ha sido uno de los 38 de la provincia de Zamora que han participado en el programa, gracias a la subvención concedida por la consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

El programa "Apispuebla" se ha desarrollado durante seis meses, periodo en el que los seis participantes han recibido formación teórico-práctica y han ejecutado obras y servicios en las pedanías del Ayuntamiento.

Los participantes han superado con éxito los objetivos fijados durante el curso y han obtenido el certificado de profesionalidad de “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería”.

Las obras y servicios que los alumnos han ejecutado durante el programa se han centrado en la producción de especies vegetales y actividades en vivero, así como en el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes del municipio.

Entre las intervenciones realizadas, el Ayuntamiento ha destacado la creación de un pequeño jardín en la fuente del Barrio de Veracruz, la puesta en marcha y supervisión de la red de riego de la chopera de San Francisco y la zona deportiva, el mantenimiento y colocación de plantas de temporada en los jardines de la plaza de Mariquillo y la creación de un espacio de encuentro aledaño al Puente de San Francisco.

Del mismo modo, los alumnos han trabajado en la producción de planta melífera y en la creación de una pequeña zona de huerto en las instalaciones del vivero.