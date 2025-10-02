Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puebla de Sanabria forma a seis alumnos para trabajar en viveros y jardines

Los participantes del programa mixto "Apispuebla" reciben un certificado de profesionalidad, que acredita su formación teórica y práctica para su inserción en el mercado laboral

Alumnos, monitores y autoridades, en la clausura del programa de formación y empleo.

Alumnos, monitores y autoridades, en la clausura del programa de formación y empleo. / Cedida

M. J. Cachazo

La mejora de espacios verdes, la puesta en marcha de la red de riego de la chopera de San Francisco y la zona deportiva o la adecuación con plantas de temporada de los jardines de la plaza de Mariquillo.

Estas son algunas de las actuaciones ejecutadas en el marco del programa mixto de formación y empleo "Apispuebla", que ha sido clausurado recientemente en Puebla de Sanabria con la entrega de los diplomas y certificados de cualificación a los alumnos. En el acto de clausura participaron el gerente territorial del Ecyl en Zamora, Efrén Fernández, y el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco.

El Ayuntamiento sanabrés ha sido uno de los 38 de la provincia de Zamora que han participado en el programa, gracias a la subvención concedida por la consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

El programa "Apispuebla" se ha desarrollado durante seis meses, periodo en el que los seis participantes han recibido formación teórico-práctica y han ejecutado obras y servicios en las pedanías del Ayuntamiento.

Los participantes han superado con éxito los objetivos fijados durante el curso y han obtenido el certificado de profesionalidad de “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería”.

Las obras y servicios que los alumnos han ejecutado durante el programa se han centrado en la producción de especies vegetales y actividades en vivero, así como en el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes del municipio.

Entre las intervenciones realizadas, el Ayuntamiento ha destacado la creación de un pequeño jardín en la fuente del Barrio de Veracruz, la puesta en marcha y supervisión de la red de riego de la chopera de San Francisco y la zona deportiva, el mantenimiento y colocación de plantas de temporada en los jardines de la plaza de Mariquillo y la creación de un espacio de encuentro aledaño al Puente de San Francisco.

Noticias relacionadas y más

Del mismo modo, los alumnos han trabajado en la producción de planta melífera y en la creación de una pequeña zona de huerto en las instalaciones del vivero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
  2. Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
  3. Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
  4. El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
  5. Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago
  6. Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
  7. Un pueblo 'surrealista' de Zamora, gran protagonista en TikTok con más de 14 mil 'likes
  8. Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora

Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado

Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado

Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?

Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?

Puebla de Sanabria forma a seis alumnos para trabajar en viveros y jardines

Puebla de Sanabria forma a seis alumnos para trabajar en viveros y jardines

Un libro recupera la desconocida figura del zamorano Felipe Cancelo

Un libro recupera la desconocida figura del zamorano Felipe Cancelo

Nuevas ayudas de la Junta a familias, negocios y apicultores afectados por los incendios de Zamora

Nuevas ayudas de la Junta a familias, negocios y apicultores afectados por los incendios de Zamora

Mujeres de Almaraz aprenden técnicas de autodefensa en situaciones de riesgo

Mujeres de Almaraz aprenden técnicas de autodefensa en situaciones de riesgo

El Consorcio de Fomento Musical retoma las clases en las Escuelas de Folclore de Zamora

El Consorcio de Fomento Musical retoma las clases en las Escuelas de Folclore de Zamora

Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez

Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
Tracking Pixel Contents