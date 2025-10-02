Mujeres de Almaraz aprenden técnicas de autodefensa en situaciones de riesgo

Hasta el 30 de octubre, mujeres de diversas edades que residen en Almaraz participan en un curso de defensa personal femenina impulsado por el Ayuntamiento de la localidad.

Gerardo Pérez, profesor del Shotokan Karate Benavente, imparte el taller todos los miércoles de 18.00 a 19.30 horas, sesiones en las que comparte con las participantes su experiencia y conocimientos, con el objetivo de que aprendan técnicas básicas de autodefensa.

En concreto, el curso se centra en métodos accesibles y eficaces que podrían marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Para lograr este objetivo, las participantes adquirirán habilidades físicas y una mayor conciencia de su entorno, además de conferir más importancia al autocuidado.

Durante el taller, que se desarrolla en un ambiente de apoyo mutuo, las mujeres de Almaraz fortalecerán sus habilidades, aunque también reforzarán su confianza en la aplicación efectiva de las técnicas aprendidas en situaciones de la vida real.

El interés y la positiva respuesta de las participantes evidencian la creciente conciencia sobre la importancia de la autodefensa femenina y el curso no solo representa una oportunidad para potenciar las habilidades físicas, ya que también permitirá construir una red de apoyo y solidaridad entre las mujeres de Almaraz de Duero.