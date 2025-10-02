Un libro recupera la desconocida figura del zamorano Felipe Cancelo

Tres años de profunda abor investigadora ven la luz con la publicación del libro que recupera la desconocida figura del zamorano Felipe Cancelo. Bajo el título "Felipe Cancelo. Un republicano federal en el ejército de Garibaldi (1870-1871)", su autor Enrique Ventura ilustra la vida de su antepasado cumpliendo con una curiosidad y un hallazgo fruto del azar.

El libro, editado pro Semuret con el patrocinio de la Diputación de Zamora a través del área de Cultura, se presenta este jueves, a las 19:00 horas en el hotel NH Palacio del Duero (Plaza de la Horta, 1).

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, destaca la aportación de esta publicación que rescata del olvido a este personaje y su relevancia para la ciudad de Zamora, la propia provincia y el país. Al tiempo, ha agradecido la labor impagable de Semuret a la hora de impulsar a autores locales y preservar la cultura y tradiciones propias que "al escribirse en un libro esperamos no se pierdan".

La publicación, destaca Judit Pino en calidad gerente de Editorial Semuret, amplía la mirada del autor sobre las raíces de su familia como continuación al libro "Pino y el linaje Cancelo. Siglos XIV-XX". Con Felipe Cancelo como protagonista, su autor lo centra en el contexto de las grandes luchas políticas y sociales del siglo XIX, lo que lo convierte no solo en una historia de justicia sino en un ejercicio de conexión de la historia local de nuestra ciudad con los movimientos revolucionarios europeos.

El escritor, maestro e investigador desgrana a lo largo de 247 páginas una profunda labor de campo que incluye documentación oficial procedente de los archivos provinciales, prensa y correspondencia particular.