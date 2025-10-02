Gaitas, dulzainas y tamboriles: la "Universidad rural" que busca salvar el folclore de los pueblos de Zamora

La "Raya" de España y Portugal persiste en salvaguardar sus viejas costumbres y su cultura tradicional abriendo durante otoño, invierno y primavera sus tres escuelas de folclore convertidas por méritos propios en la Universidad de las Gaitas, Dulzainas y Tamboriles que frenaron en seco en los años 90 la extinción de los gaiteros, dulzaineros y tamborileros, dando una alternativa real a las nuevas generaciones para aprender y perpetuar los valores de sus ancestros.

Zamora no solo se vive, "se canta, se baila y se siente" sentencia "Miguel de Doña Urraca": niños, jóvenes y mayores unidos por una misma pasión y en una causa común, vivir el folclore zamorano mediante las jotas, brincaos, bailes llanos, boleros y ruedas, esos acompasados pasos que han acompañado a nuestras fiestas durante siglos, porque donde hay música, nace el baile.

Nuestros folcloristas y los grupos de folclore –matrícula de honor para ellos– se han convertido con sacrificio y esfuerzo en los auténticos guardianes de la indumentaria tradicional ondeando al viento cada verano lejos de los sombríos y oscuros baúles con la soledad y las polillas al acecho.

El renacer pionero en 1991

Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, entidad presidida por Miguel Bermúdez Bermúdez, fue pionera en un ya lejano año 1991, como la primera escuela de folclore rayana y rural que en 2026 cumplirá sus primeros 35 años, siendo la única que dispone de instalaciones propias construidas con la ayuda de un programa Leader de Adata.

Gaitas, dulzainas y tamboriles: la "Universidad rural" que busca salvar el folclore de los pueblos

El sábado 18 de octubre abrirá el curso 2025-2026 con ocho asignaturas diferentes. Durante treinta y cuatro años por allí han pasado más de 3.400 alumnos, alrededor de cien por curso, saliendo de su seno la mayoría de los actuales folcloristas alistanos, lo cual ha permitido que raro sea el pueblo alistano donde no hay algún gaitero, dulzainero o tamborilero.

El claustro de profesores lo componen José Juan Mezquita González (gaita) de Riofrío, Marcos García Rodríguez (dulzaina) de La Hiniesta, Belén Manjón Lorenzo (percusión) de Pobladura, Lucía Fuentes Esteban (danzas) de San Juan, Pedro del Río Bermúdez (flauta y tamboril) de Fornillos, Ricardo Pérez de Castro (pandereta y pandero) de Villaqueijada y María Alonso Garrido (indumentaria tradicional) de Mahíde. Las clases serán los sábados por la tarde.

Regreso a la estación

La escuela de folclore de "Manteos y Monteras" regresará con su décimo tercer curso de nuevo a las instalaciones de la estación de autobuses de Alcañices tras un año de éxodo obligado por la restauración del Centro de Salud de Aliste. El curso dará comienzo el 17 de octubre y las clases se desarrollarán todos los viernes de 17 a 22 horas.

La entidad presidida por Domingo Miguel Pérez de Samir, que tiene de directora a Ludy Domínguez Méndez de Nuez y de gerente a Andrés Castaño Fernández de Alcañices, habrá de compartir a partir de ahora el espacio con la Guardería Forestal de Medio Ambiente de la Junta por lo cual se ha tenido que trasladar la asignatura de banda de Víctor Argüello García a los sábados. Tampoco darán clases por este motivo Andrés y Ludy.

Las asignaturas y profesores serán: Gaita y Dulzaina (Álvaro Romero Bermúdez de San Vitero), Indumentaria (Herminia Esteban Franco, de Zamora, que dará sus clases en "Los Toriles" de la Plaza Mayor), percusión (Diana Pérez Domínguez de Nuez y Julio Fraile Muñoz de Villaralbo) y danza (Rocío Martín Martín de Tola infantiles y Martina Miguel Belver de Samir adultos).

Tábara y su paloteo

La Escuela de Folclore de Tábara, dirigida por Carlos Fresno Gago, abrirá la matriculación de folcloristas el día 4 de octubre en el auditorio municipal Leticia Rosino donde tendrán lugar las clases los sábados por la tarde. Actualmente se imparte solo la asignatura de Danza del Paloteo Tabaresa y de momento ya hay dos grupos. Hay que destacar la implicación de los más jóvenes siendo numerosos los niños y adolescentes interesados en perpetuar las danzas guerreras de la Villa, únicas de su estilo que perviven en el entorno de la Sierra de la Culebra. Esta escuela tuvo sus orígenes a mediados de los años noventa en Ferreruela.

La alternativa en Zamora

Para quienes residen en Zamora capital una de las alternativas preferidas es la Escuela de Baile del Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, nacida en 1982 y con más de 280 alumnos, cuyos integrantes han sido una de las formaciones folclóricas preferidas en los pueblos alistanos, tabareses y albarinos junto a los tres de la zona: Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, Manteos y Monteras de Alcañices y Aires de Aliste de Pobladura.

En unos tiempos donde las prisas imponen el ritmo de vida y las adictivas nuevas tecnologías dejan de lado las relaciones sociales en familia y comunitarias, las gaitas, las dulzainas y los tamboriles cautivan cada vez más a muchos niños y adolescentes que voluntariamente prefieren pasar las tardes de los viernes y sábados aprendiendo a tocar y a bailar, quizás sin darse cuenta de que ellos serán, a corto plazo, los grandes guardianes de las tradiciones heredadas de sus padres y madres, abuelos y abuelas a las que el éxodo rural llegó a situar en los años 80 al borde de la extinción.