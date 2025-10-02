Fermoselle apuntala su histórica relación fraternal con Argentina

Fermoselle y el Centro Zamorano de Buenos Aires en Argentina han sellado su especial relación de fraternidad con un intercambio de obsequios y emblemas, en un sencillo pero emotivo acto celebrado en el Ayuntamiento.

El alcalde, José Manuel Pilo, recordó que el vínculo de Fermoselle con Argentina se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX cuando la plaga de la filoxera arrasó los viñedos de la localidad y vecinos que vivían de la viticultura optaron por emigrar a Argentina, Cuba o Venezuela. Ya entonces, como recordó Pilo, "muchas familias de Fermoselle se asentaron en Argentina", aunque no olvidaron sus raíces.

De hecho, según el alcalde, en los años 50 del pasado siglo, cuando Fermoselle acometió la captación de agua desde el río Tormes, en Argentina y en otros países a los que habían emigrado fermosellanos se crearon comisiones para recoger donativos, que fueron entregados al Ayuntamiento para sufragar el coste de tan importante obra para el desarrollo del municipio.

El pasado verano, Fermoselle apuntaló su vínculo de hermandad con Argentina con un regalo muy especial, una imagen de la Virgen de la Bandera que José Luis Barreña trasladó a Buenos Aires y que, desde entonces, se exhibe en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, cuyo párroco tiene raíces familiares en la localidad sayaguesa.

El "empeño" personal del sacerdote contribuyó a que la junta de la Virgen de la Bandera donara la imagen, gesto que ha permitido fomentar su devoción entre feligreses argentinos.

Pilo entrega a Cordero una bandera de Fermoselle para el Centro Zamorano en Buenos Aires. / Francisco Marcos

El vínculo histórico que une a Fermoselle y Argentina se ha reforzado aún más esta semana con la entrega a Adriana Cordero, representante del Centro Zamorano en Buenos Aires, de una bandera del municipio, así como su escudo, obsequios que serán colocados junto a la imagen de la patrona.

Por su parte, Cordero entregó al alcalde y a una responsable de la junta de la Virgen de la Bandera unos diplomas en señal de agradecimiento por hacer posible que uno de los emblemas de Fermoselle, la Virgen de la Bandera, pueda ser venerada por los emigrantes fermosellanos en Buenos Aires.

Durante su estancia en Fermoselle, Cordero también ha visitado el santuario que custodia la talla original de la Virgen de la Bandera, además de recorrer la Casa del Parque y las bodegas subterráneas que jalonan el subsuelo de la localidad.