Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
El Boletín Oficial de la Provincia publicará la próxima semana la resolución provisional de esta convocatoria a la que se destinarán siete millones de euros
La Diputación de Zamora destinará más de siete millones de euros a la reparación de 61 caminos rurales asfaltados cuyas obras se ejecutarán entre los años 2026 y 2027.
La resolución provisional de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva permitirá actuar sobre aquellos caminos municipales con capa de rodadura bituminosa que presenten deficiencias. Las actuaciones permitirán mejorar las conexiones entre municipios por un periodo superior a los 15 años.
Con esta resolución se da respuesta al compromiso adquirido en el Consejo de Alcaldes de Zamora una vez se afronta la recta final de la mejora de la red provincial de carreteras cuyo estado, una vez finalicen las obras, se situará "entre bueno y muy bueno". Asílo avanzaba el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado del diputado de Obras, Manuel Martín, y de la diputada de Carreteras, Atilana Martínez.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará a lo largo de la próxima semana la resolución de esta convocatoria destinada a entidades locales y que ha contado con un total de 92 solicitudes de las cuales finalmente se han atendido 61, todos ellos de titularidad municipal y sobre los que no se ha actuado en los últimos 10 años o no contaban con un compromiso firme. De esta manera, la institución provincial actuará sobre más de 240 kilómetros de caminos rurales asfaltados.
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, incidía en la importancia de esta convocatoria que atiende a las comunicaciones utilizadas a diario por los vecinos y cuyo estado en algunos de los casos es muy deficiente. Es el caso, por ejemplo, del camino de San Pedro de la Nave a Almendra -si bien solo podrá ser ejecutada parcialmente al no haberlo solicitado ambos consistorios- o del que une Viñas con San Vitero.
La reparación de estos caminos empleará la fórmula del contrato de firmes, que garantizan una mayor dinamización de cara a la ejecución, al tiempo que resultan más económicos tanto para los ayuntamientos (que se ahorran el coste de los proyectos y las posibles subsanaciones) como para la propia Diputación de Zamora.
Faúndez ha destacado la complejidad de esta convocatoria que ha exigido un análisis pormenorizado de cada camino, cuyas actuaciones se valorarán en función de su estado. Las actuaciones contemplarán la limpieza de cunetas, reparación de blandones así como la renovación de firme que, en la mayoría de los casos, consistirá en aglomerado en caliente.
La resolución excluye aquellas solicitudes duplicadas al afectar a caminos compartidos por dos términos municipales diferentes, así como a cinco caminos que no sirven como vía de conexión con otras localidades. La convocatoria también excluye 18 caminos de tierras (cuyo objeto de reparación compete al Parque de Maquinaria a partir de las ayudas concedidas a las respectivas mancomunidades), así como siete que cuentan con itinerarios alternativos. A lo largo del procedimiento se han producido cuatro desestimientos.
La inversión incluye la incorporación con cargo a remanentes de cinco millones de euros que se complementará con otra partida de dos millones de euros procedentes del presupuesto provincial del año 2026.
Una vez ejecutadas, los consistorios tendrán la responsabilidad de asegurar su mantenimiento del firme, control del tonelaje así como la colocación de una señalización vertical al inicio y final del mismo condicionando su circulación.
Listado provisional de los 61 caminos rurales asfaltados sobre los que se actuará:
- FERMOSELLE/VILLAR DEL BUEY - CAMINO DE FERMOSELLE A PINILLA DE FERMOSELLE
- GEMA/JAMBRINA - CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS
- PEGO, EL/VILLABUENA DEL PUENTE - CAMINO VILLABUENA DEL PUENTE
- MUELAS DEL PAN - CAMINO MUELAS DEL PAN - ALMENDRA DEL PAN (TÉRMINO MUNICIPAL DE MUELAS DEL PAN)
- MORALES DE REY - CAMINO DE VECILLA
- VEGALATRAVE - CAMINO DE VEGALATRAVE A FERRERUELA (TÉRMINO MUNICIPAL DE VEGALATRAVE)
- PERILLA DE CASTRO - CAMINO DE PERILLA DE CASTRO A POZUELO DE TABARA (TÉRMINO MUNICIPAL DE PERILLA DE CASTRO )
- RÁBANO DE ALISTE - CAMINO DE FIRME ASFALTICO VIÑAS-RABANO DE ALISTE
- VILLAR DEL BUEY - CAMINO FORNILLOS DE FERMOSELLE A FORMARIZ (TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAR DEL BUEY)
- FRESNO DE SAYAGO - CAMINO MOGATAR-MANILES (TÉRMINO MUNICIPAL DE FRESNO DE SAYAGO)
- HINIESTA, LA/ROALES DEL PAN - CAMINO A ROALES DEL PAN
- ALMARAZ DE DUERO - CAMINO DE UNION ALMARAZ DE DUERO CON VALDEPERDICES, A TRAVES DE N-122
- PERERUELA - CAMINO RURAL CONEXIÓN PERERUELA-LA TUDA
- ALCAÑICES - CAMINO DE SANTA ANA A ALCORCILLO
- PEDRALBA DE LA PRADERÍA - CAMINO DE CONEXIÓN CON N-525
- BERMILLO DE SAYAGO - CAMINO DE VILLAMOR DE LA LADRE A ZA-311
- CUBILLOS/ MOLACILLOS - CAMINO DE MOLACILLOS A ZA-P-2310
- FUENTESPREADAS/ SANTA CLARA DE AVEDILLO - CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS
- SAN MARTÍN DE VALDERADUEY/TAPIOLES/VILLÁRDIGA - CAMINO DE CERECINOS DE CAMPOS Y SAN MARTIN DE VALDERADUEY
- VILLANÁZAR - CAMINO MOZAR A VECILLA
- ARCENILLAS - CAMINO MUNICIPAL ARCENILLAS - MORALES DEL VINO
- GEMA - CAMINO DE GEMA A MORALEJA (TÉRMINO MUNICIPAL DE GEMA)
- CUBILLOS/ MONFARRACINOS - CAMINO CUBILLOS A MONFARRACINOS
- ANDAVÍAS/MONTAMARTA - CAMINO DE ANDAVIAS A MONTAMARTA
- CASASECA DE LAS CHANAS - CAMINO DE CASASECA DE LAS CHANAS A CAZURRA (TÉRMINO MUNICIPAL DE CASASECA DE LAS CHANAS)
- GALLEGOS DEL RÍO/ SAMIR DE LOS CAÑOS - CAMINO DE DOMEZ - SAMIR
- VALDESCORRIEL - CAMINO VEGA DE VILLALOBOS
- RABANALES/ SAMIR DE LOS CAÑOS - CAMINO DE MELLANES A SAMIR DE LOS CAÑOS
- MORALES DE VALVERDE - CAMINO DE SAN PEDRO DE ZAMUDIA A MICERECES
- CAZURRA - CAMINO CAZURRA-PONTEJOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE CAZURRA)
- OLMILLOS DE CASTRO - CAMINO OLMILLOS DE CASTRO CTRA. LOSACINO A SAN MARTIN
- LOSACIO - CAMINO LOSACIO – PUERCAS
- FARIZA - CAMINO ZAFARA – TUDERA
- VILLANUEVA DEL CAMPO - CAMINO DE VILLANUEVA DEL CAMPO A CASTROVERDE DE CAMPOS
- MADRIDANOS/ VILLALAZÁN - CAMINO VILLALAZAN - MADRIDANOS
- TRABAZOS - CAMINO NUEZ - SAN MARTÍN
- SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS CONEXIÓN N-630 CON N-6 - CAMINO "EL FARRADAL"
- QUIRUELAS DE VIDRIALES CAMINO DE QUIRUELAS DE VIDRIALES A A-52 - CAMINO ZAMORANO
- PERDIGÓN, EL - CAMINO DE CAZURRA (TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PERDIGÓN)
- QUIRUELAS DE VIDRIALES CONEXIÓN CON N-525 - CAMINO LOS ALAMOS
- BRETÓ - CAMINO DE SANTOVENIA A BRETO
- BURGANES DE VALVERDE - CAMINO BURGANES DE VALVERDE CON ZA-100
- ENTRALA/ PERDIGÓN, EL - CAMINO A TARDOBISPO, TAMBIÉN DENOMINADO CAMINO DE LA FUENTICA
- FONFRÍA - CAMINO DE BERMILLO DE ALBA CON LA CARRETERA ZA-P-2439
- MAIRE DE CASTROPONCE/ SANTA MARÍA DE LA VEGA - CAMINO DE MAIRE DE CASTROPONCE, SANTA MARIA LA VEGA Y FRESNO DE LA POLVOROSA
- FERMOSELLE - CAMINO A SANTA CRUZ (ERMITA)
- MANGANESES DE LA POLVOROSA - CAMINO DE VILLABRÁZARO A ZA-P-1511
- SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES C_079 - CAMINO DE SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES A SAN PEDRO DE LA VIÑA (DEL CONVENTICO)
- QUINTANILLA DE URZ - CAMINO QUINTANILLA DE URZ A QUIRUELAS DE VIDRIALES
- RÁBANO DE ALISTE/ SAN VITERO - CAMINO DE FIRME ASFALTICO TOLA-SAN VITERO
- FIGUERUELA DE ARRIBA/TRABAZOS - CAMINO MOLDONES - NUEZ
- ARGAÑÍN/FARIZA - CAMINO ARGAÑIN A FARIZA
- COOMONTE - CAMINO DE COOMONTE A ALIJA DEL INFANTADO (LEÓN)
- PUEBLICA DE VALVERDE/SANTA MARÍA DE VALVERDE/ MORALES DE VALVERDE - CAMINO DE SANTA MARIA DE VALVERDE A PUEBLICA DE VALVERDE
- VILLAR DEL BUEY - CAMINO DE FORNILLOS DE FERMOSELLE a PALAZUELO
- ALCUBILLA DE NOGALES - CAMINO DE ALCUBILLA DE NOGALES, LIMITE CON PROV. LEON (ALIJA DEL INFANTADO)
- MAHIDE/VILLARDECIERVOS - CAMINO BOYA - CIONAL
- FIGUERUELA DE ARRIBA - CAMINO FIGUERUELA DE ABAJO- VEGA DE NUEZ (TÉRMINO MUNICIPAL DE FIGUERUELA DE ARRIBA)
- VILLANUEVA DEL CAMPO - CAMINO DE VILLANUEVA A ZA-512
- MANZANAL DEL BARCO/SANTA EUFEMIA DEL BARCO - CAMINO DE MANZANAL DEL BARCO A SANTA EUFEMIA DEL BARCO. ZA-P-2431
- GEMA - CAMINO DE LAS BODEGAS. CONEXIÓN CON CL-605
