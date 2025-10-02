Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado

El Boletín Oficial de la Provincia publicará la próxima semana la resolución provisional de esta convocatoria a la que se destinarán siete millones de euros

El diputado de Obras, Manuel Martín, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, durante la presentación de la resolución provisional de caminos rurales asfaltados.

El diputado de Obras, Manuel Martín, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, durante la presentación de la resolución provisional de caminos rurales asfaltados. / E. V.

Estefanía Vega

La Diputación de Zamora destinará más de siete millones de euros a la reparación de 61 caminos rurales asfaltados cuyas obras se ejecutarán entre los años 2026 y 2027.

La resolución provisional de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva permitirá actuar sobre aquellos caminos municipales con capa de rodadura bituminosa que presenten deficiencias. Las actuaciones permitirán mejorar las conexiones entre municipios por un periodo superior a los 15 años.

Con esta resolución se da respuesta al compromiso adquirido en el Consejo de Alcaldes de Zamora una vez se afronta la recta final de la mejora de la red provincial de carreteras cuyo estado, una vez finalicen las obras, se situará "entre bueno y muy bueno". Asílo avanzaba el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado del diputado de Obras, Manuel Martín, y de la diputada de Carreteras, Atilana Martínez.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará a lo largo de la próxima semana la resolución de esta convocatoria destinada a entidades locales y que ha contado con un total de 92 solicitudes de las cuales finalmente se han atendido 61, todos ellos de titularidad municipal y sobre los que no se ha actuado en los últimos 10 años o no contaban con un compromiso firme. De esta manera, la institución provincial actuará sobre más de 240 kilómetros de caminos rurales asfaltados.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, incidía en la importancia de esta convocatoria que atiende a las comunicaciones utilizadas a diario por los vecinos y cuyo estado en algunos de los casos es muy deficiente. Es el caso, por ejemplo, del camino de San Pedro de la Nave a Almendra -si bien solo podrá ser ejecutada parcialmente al no haberlo solicitado ambos consistorios- o del que une Viñas con San Vitero.

La reparación de estos caminos empleará la fórmula del contrato de firmes, que garantizan una mayor dinamización de cara a la ejecución, al tiempo que resultan más económicos tanto para los ayuntamientos (que se ahorran el coste de los proyectos y las posibles subsanaciones) como para la propia Diputación de Zamora.

Faúndez ha destacado la complejidad de esta convocatoria que ha exigido un análisis pormenorizado de cada camino, cuyas actuaciones se valorarán en función de su estado. Las actuaciones contemplarán la limpieza de cunetas, reparación de blandones así como la renovación de firme que, en la mayoría de los casos, consistirá en aglomerado en caliente.

La resolución excluye aquellas solicitudes duplicadas al afectar a caminos compartidos por dos términos municipales diferentes, así como a cinco caminos que no sirven como vía de conexión con otras localidades. La convocatoria también excluye 18 caminos de tierras (cuyo objeto de reparación compete al Parque de Maquinaria a partir de las ayudas concedidas a las respectivas mancomunidades), así como siete que cuentan con itinerarios alternativos. A lo largo del procedimiento se han producido cuatro desestimientos.

La inversión incluye la incorporación con cargo a remanentes de cinco millones de euros que se complementará con otra partida de dos millones de euros procedentes del presupuesto provincial del año 2026.

Una vez ejecutadas, los consistorios tendrán la responsabilidad de asegurar su mantenimiento del firme, control del tonelaje así como la colocación de una señalización vertical al inicio y final del mismo condicionando su circulación.

Listado provisional de los 61 caminos rurales asfaltados sobre los que se actuará:

  1. FERMOSELLE/VILLAR DEL BUEY - CAMINO DE FERMOSELLE A PINILLA DE FERMOSELLE
  2. GEMA/JAMBRINA - CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS
  3. PEGO, EL/VILLABUENA DEL PUENTE - CAMINO VILLABUENA DEL PUENTE
  4. MUELAS DEL PAN - CAMINO MUELAS DEL PAN - ALMENDRA DEL PAN (TÉRMINO MUNICIPAL DE MUELAS DEL PAN)
  5. MORALES DE REY - CAMINO DE VECILLA
  6. VEGALATRAVE - CAMINO DE VEGALATRAVE A FERRERUELA (TÉRMINO MUNICIPAL DE VEGALATRAVE)
  7. PERILLA DE CASTRO - CAMINO DE PERILLA DE CASTRO A POZUELO DE TABARA (TÉRMINO MUNICIPAL DE PERILLA DE CASTRO )
  8. RÁBANO DE ALISTE - CAMINO DE FIRME ASFALTICO VIÑAS-RABANO DE ALISTE
  9. VILLAR DEL BUEY - CAMINO FORNILLOS DE FERMOSELLE A FORMARIZ (TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAR DEL BUEY)
  10. FRESNO DE SAYAGO - CAMINO MOGATAR-MANILES (TÉRMINO MUNICIPAL DE FRESNO DE SAYAGO)
  11. HINIESTA, LA/ROALES DEL PAN - CAMINO A ROALES DEL PAN
  12. ALMARAZ DE DUERO - CAMINO DE UNION ALMARAZ DE DUERO CON VALDEPERDICES, A TRAVES DE N-122
  13. PERERUELA - CAMINO RURAL CONEXIÓN PERERUELA-LA TUDA
  14. ALCAÑICES - CAMINO DE SANTA ANA A ALCORCILLO
  15. PEDRALBA DE LA PRADERÍA - CAMINO DE CONEXIÓN CON N-525
  16. BERMILLO DE SAYAGO - CAMINO DE VILLAMOR DE LA LADRE A ZA-311
  17. CUBILLOS/ MOLACILLOS - CAMINO DE MOLACILLOS A ZA-P-2310
  18. FUENTESPREADAS/ SANTA CLARA DE AVEDILLO - CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS
  19. SAN MARTÍN DE VALDERADUEY/TAPIOLES/VILLÁRDIGA - CAMINO DE CERECINOS DE CAMPOS Y SAN MARTIN DE VALDERADUEY
  20. VILLANÁZAR - CAMINO MOZAR A VECILLA
  21. ARCENILLAS - CAMINO MUNICIPAL ARCENILLAS - MORALES DEL VINO
  22. GEMA - CAMINO DE GEMA A MORALEJA (TÉRMINO MUNICIPAL DE GEMA)
  23. CUBILLOS/ MONFARRACINOS - CAMINO CUBILLOS A MONFARRACINOS
  24. ANDAVÍAS/MONTAMARTA - CAMINO DE ANDAVIAS A MONTAMARTA
  25. CASASECA DE LAS CHANAS - CAMINO DE CASASECA DE LAS CHANAS A CAZURRA (TÉRMINO MUNICIPAL DE CASASECA DE LAS CHANAS)
  26. GALLEGOS DEL RÍO/ SAMIR DE LOS CAÑOS - CAMINO DE DOMEZ - SAMIR
  27. VALDESCORRIEL - CAMINO VEGA DE VILLALOBOS
  28. RABANALES/ SAMIR DE LOS CAÑOS - CAMINO DE MELLANES A SAMIR DE LOS CAÑOS
  29. MORALES DE VALVERDE - CAMINO DE SAN PEDRO DE ZAMUDIA A MICERECES
  30. CAZURRA - CAMINO CAZURRA-PONTEJOS (TÉRMINO MUNICIPAL DE CAZURRA)
  31. OLMILLOS DE CASTRO - CAMINO OLMILLOS DE CASTRO CTRA. LOSACINO A SAN MARTIN
  32. LOSACIO - CAMINO LOSACIO – PUERCAS
  33. FARIZA - CAMINO ZAFARA – TUDERA
  34. VILLANUEVA DEL CAMPO - CAMINO DE VILLANUEVA DEL CAMPO A CASTROVERDE DE CAMPOS
  35. MADRIDANOS/ VILLALAZÁN - CAMINO VILLALAZAN - MADRIDANOS
  36. TRABAZOS - CAMINO NUEZ - SAN MARTÍN
  37. SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS CONEXIÓN N-630 CON N-6 - CAMINO "EL FARRADAL"
  38. QUIRUELAS DE VIDRIALES CAMINO DE QUIRUELAS DE VIDRIALES A A-52 - CAMINO ZAMORANO
  39. PERDIGÓN, EL - CAMINO DE CAZURRA (TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PERDIGÓN)
  40. QUIRUELAS DE VIDRIALES CONEXIÓN CON N-525 - CAMINO LOS ALAMOS
  41. BRETÓ - CAMINO DE SANTOVENIA A BRETO
  42. BURGANES DE VALVERDE - CAMINO BURGANES DE VALVERDE CON ZA-100
  43. ENTRALA/ PERDIGÓN, EL - CAMINO A TARDOBISPO, TAMBIÉN DENOMINADO CAMINO DE LA FUENTICA
  44. FONFRÍA - CAMINO DE BERMILLO DE ALBA CON LA CARRETERA ZA-P-2439
  45. MAIRE DE CASTROPONCE/ SANTA MARÍA DE LA VEGA - CAMINO DE MAIRE DE CASTROPONCE, SANTA MARIA LA VEGA Y FRESNO DE LA POLVOROSA
  46. FERMOSELLE - CAMINO A SANTA CRUZ (ERMITA)
  47. MANGANESES DE LA POLVOROSA - CAMINO DE VILLABRÁZARO A ZA-P-1511
  48. SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES C_079 - CAMINO DE SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES A SAN PEDRO DE LA VIÑA (DEL CONVENTICO)
  49. QUINTANILLA DE URZ - CAMINO QUINTANILLA DE URZ A QUIRUELAS DE VIDRIALES
  50. RÁBANO DE ALISTE/ SAN VITERO - CAMINO DE FIRME ASFALTICO TOLA-SAN VITERO
  51. FIGUERUELA DE ARRIBA/TRABAZOS - CAMINO MOLDONES - NUEZ
  52. ARGAÑÍN/FARIZA - CAMINO ARGAÑIN A FARIZA
  53. COOMONTE - CAMINO DE COOMONTE A ALIJA DEL INFANTADO (LEÓN)
  54. PUEBLICA DE VALVERDE/SANTA MARÍA DE VALVERDE/ MORALES DE VALVERDE - CAMINO DE SANTA MARIA DE VALVERDE A PUEBLICA DE VALVERDE
  55. VILLAR DEL BUEY - CAMINO DE FORNILLOS DE FERMOSELLE a PALAZUELO
  56. ALCUBILLA DE NOGALES - CAMINO DE ALCUBILLA DE NOGALES, LIMITE CON PROV. LEON (ALIJA DEL INFANTADO)
  57. MAHIDE/VILLARDECIERVOS - CAMINO BOYA - CIONAL
  58. FIGUERUELA DE ARRIBA - CAMINO FIGUERUELA DE ABAJO- VEGA DE NUEZ (TÉRMINO MUNICIPAL DE FIGUERUELA DE ARRIBA)
  59. VILLANUEVA DEL CAMPO - CAMINO DE VILLANUEVA A ZA-512
  60. MANZANAL DEL BARCO/SANTA EUFEMIA DEL BARCO - CAMINO DE MANZANAL DEL BARCO A SANTA EUFEMIA DEL BARCO. ZA-P-2431
  61. GEMA - CAMINO DE LAS BODEGAS. CONEXIÓN CON CL-605

