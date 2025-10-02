El Consorcio de Fomento Musical retoma las clases en las Escuelas de Folclore de Zamora

El Consorcio de Fomento Musical ha puesto en marcha su completa red de Escuelas de Folclore en la provincia de Zamora, consolidando una oferta formativa que abarca nueve localidades y que dará comienzo de forma escalonada a lo largo de este mes de octubre.

El proyecto, como resalta el Consorcio, es fundamental para la transmisión de la cultura tradicional y se puede materializar gracias al apoyo de la Diputación de Zamora y a la colaboración indispensable de los ayuntamientos, asociaciones y agentes culturales de cada zona.

La oferta educativa para el curso 2025-2026 cubre un amplio espectro de disciplinas del folclore zamorano, desde instrumentos y bailes hasta indumentaria tradicional.

La Escuela de Benavente inicia este miércoles el nuevo curso y ofrece a los alumnos la posibilidad de recibir formación en diferentes materias como indumentaria tradicional, folclore infantil, percusión, dulzaina, gaita, flauta y tamboril, baile, pandereta y pandero.

En la Escuela de Toro el curso arrancará el viernes 3 de octubre y se impartirán clases de flauta y tamboril, dulzaina, percusión y pandereta. En Tábara, los alumnos asistirán por primera vez a clase el sábado 4 de octubre y la enseñanza se centrará en la danza del paloteo.

El lunes 6 de octubre comenzará el curso es la Escuela de Zamora, con una amplia oferta que incluye dulzaina, gaita de fole, flauta y tamboril, percusión, pandereta-pandero, folclore infantil y lenguaje musical.

Tres días más tarde, el 9 de octubre, retomará las clases la Escuela de Bermillo de Sayago, que en el nuevo curso, impartirá clases de flauta y tamboril, baile, pandereta, indumentaria y folclore infantil.

En Fermoselle, la Escuela iniciará el nuevo curso el 16 de octubre y los alumnos pueden formarse en distintas disciplinas como flauta y tamboril, baile y pandereta. Dos días más tarde, comenzarán las clases en la Escuela de los Valles del Tera, con sede en Camarzana de Tera, que para el presente curso ofrece clases de dulzaina, gaita, percusión, pandereta, pandero cuadrado y bailes tradicionales.

Los alumnos de la Escuela de Aliste y Trasosmontes iniciarán el nuevo curso en Trabazos el 18 de octubre y podrán elegir entre clases de baile, gaita, dulzaina, flauta y tamboril, percusión, pandereta y pandero e indumentaria tradicional. El mismo día comenzarán las clases de gaita, percusión, pandereta, pandero y baile en la Escuela de Sanabria.

Por otra parte, el Consorcio ha recordado que, aunque el periodo de matriculación ha concluido, las personas interesadas en inscribirse en alguna de las Escuelas de Folclore de la provincia pueden contactar con la organización para consultar la disponibilidad de plazas libres, que se asignarán hasta completar los grupos.

Además, los interesados pueden consultar la información detallada de cada Escuela, incluyendo horarios y datos de contacto específicos, en la página web oficial www.fomentomusical.org/escuelas y en los perfiles del Consorcio en redes sociales.

El Consorcio de Fomento Musical, fundado en 1988, es una entidad dedicada a la enseñanza y difusión de la música y la cultura tradicional zamorana. Financiado por la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora, se ha consolidado como un pilar fundamental en la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la provincia, formando a cientos de alumnos de todas las edades a través de su red de escuelas.