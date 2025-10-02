El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: "Es una situación insostenible"

El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas en Castilla y León y en la provincia de Zamora, un desequilibrio que "no podrá sostenerse mucho tiempo". Así lo advertía Lorenzo Rivera, presidente de COAG Zamora y coordinador regional con motivo del 8º congreso de UPA Zamora que se saldó con la reelección de Aurelio González como secretario provincial.

Tras la pertinente felicitación a su compañero en la Alianza por la Unidad del Campo de Castilla y León, Rivera analizaba una campaña de excepción en cuanto a la producción (8,12 toneladas, la más alta en los últimos 15 años) y al rendimiento (4.500 kilogramos por hectárea), pero que choca con unos precios por debajo de los costes de producción. Advertía que "a lo mejor no volvemos a ver un año como este en otros cinco y, con todo, no renta". Sin un cambio de tendencia a corto y medio plazo, las previsiones hacen temer que "vamos a tener que malvender (el cereal) por menos de 200 euros este año", lamentaba.

Una situación a la que se suma la incertidumbre derivada de los fertilizantes de cara a la siembra: "Veremos cuántos se pueden usar, con unos precios que siguen subiendo y cómo vamos a encaminar la próxima campaña".

En este sentido, Rivera llamaba al Gobierno a hacer valer la cláusula de salvaguardia ante Europa para garantizar el futuro del sector cerealista, especialmente en Castilla y León que concentra el 45% de la producción nacional. Advierte que se trata de una situación "irreversible" y que "de alguna manera hay que parar".

Por ello, llama a la participación pese al descenso del número de profesionales dedicados al campo: "Si no nos apoyamos y si no hacemos una reivindicación fuerte, hoy día no nos escuchan". Un mensaje que llega en medio de la planificación de nuevas protestas durante la próxima campaña de invierno y en el que se reclamará una solución a la crisis de los cereales, unido al rechazo a la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034, entre otros.

Rivera resumía el panorama político actual como "complicado" para los agricultores con la vista puesta en el acuerdo con Mercosur, los aranceles impuestos por Estados Unidos y el impulso de los mercados emergentes de China, Rusia e India. Por ello, animaba a aumentar la presencia a los actos porque "(en las protestas) no se pierde la mañana: la mayoría de las veces se gana".