Un pueblo de Aliste recupera un santuario que la Iglesia ordenó demoler en 1819

Pobladura de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Mahíde, ha recuperado la antigua devoción a San Roque, en realidad nunca perdida, con la habilitación y bendición de un recinto sagrado en el mismo lugar donde antaño estuvo la ermita dedicada al peregrino occitano canonizado el 26 de octubre de 1629 por el Papa Urbano VIII que, como uno de los tres patronos de los peregrinos, veló a la vera de la Vereda Real de Galicia por los devotos camino de Santiago.

La parroquia de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción ha levantado una gran "Santa Cruz" de hormigón armado que corona la colina donde está el recinto sagrado, a unos cuarenta metros del camposanto, con una altura de 8,5 metros y nueve toneladas de peso frente a la Sierra de la Culebra y del lado del Campo de Aliste.

Marcelino Gutiérrez Pascual, el "Cura de Mahíde", a sus 84 años, fue el encargado de oficiar la ceremonia religiosa con una eucaristía dedicada a San Roque y con la bendición de la Santa Cruz que ha venido a sustituir a una pequeña, muy sencilla y humilde, de madera, que durante siglos, más concretamente durante 206 años, se mantuvo en pie dando fe de que allí existió en otros tiempos la antigua ermita de San Roque.

El altonazo se vistió de fiesta decorando los propios vecinos y feligreses el entorno con lo mejor que tenían a mano. A San Roque no le faltó su bastón con la calabaza, el sombrero y la mochila de peregrino. Las flores naturales, colocadas con mucho mimo, respeto y cariño por las expertas floristas, suplieron el seco entorno estacional, dando al acto una belleza un tanto especial.

Santa Cruz erigida en el secinto sagrado que ocupa el espacio del antiguo santuario de San Roque en Pobladura de Aliste. / Chany Sebastián

Las antiguas piedras, los pedazos de tejas árabes de la antigua y la ermita, la humilde tierra alistana, restos de pasado glorioso y nunca olvidado, aportaron a la ceremonia sentimientos de eterna gratitud estrechando los lazos con un pasado nunca perdido.

Pobladura de Aliste tiene ya nuevo su nuevo y deslumbrante santuario dedicado a San Roque, un lugar, aseveran los devotos, "desde donde hoy como ayer damos gloria Dios y pedimos bendiciones para este pueblo. Se lo pasamos al futuro, para que el espíritu de servicio de San Roque esté siempre vivo, en el corazón, permanezca con nosotros y nos acompañe en el último o viaje".

La jornada religiosa y social, terminaba con una merienda por cortesía de la cofradía dejando huella para las siguientes generaciones.

357 años de historia

Durante la pertenencia de las Vicarías de Aliste y Alba al Arzobispado de Compostela, en el año 1668 "visitó su merced las dos ermitas que hay en este lugar de San Roque y los Mártires y las halló estar limpias y bien compuestas". Es esta una de las primeras referencias históricas que delatan la existencia del templo hace al menos 357 años.

El de San Roque "lo halló con su retablo de pincel y la imagen de bulto y el altar hornado con sábanas y manteles y su crucifijo mediano". Asimismo, el Visitador de Compostela halló que "hay en la dicha ermita una cofradía de San Roque la cual tiene a su cargo la dicha ermita y de la cual es Mayordomo en el presente el señor Melchor Carballés". En su manuscrito aseveraba que no tenía regla aprobada y que "se gobiernan y rigen por la de San Fabián y San Sebastián (Los Mártires)".

Pobladura recupera el santuario de San Roque mandado demoler por Compostela en 1819

Sentenció "estar obligados los cofrades a las reparaciones y mandó su señoría al mayordomo que haga cerrar la puerta de la ermita y adecentar el cumbre del tejado y retejar la ermita y que los cofrades lleven el Santo que tienen en la iglesia a la dicha ermita en procesión y solemnidad".

En la Visita Pastoral de 1819, el visitador volvía a informar de la existencia en el término de Pobladura de una ermita con título de San Roque que "se halla en total abandono y que solo sirve para abrigo de maldades" mandando que "al momento se demuela y se aplique lo que produzca su venta al solar y piedra de ella a la iglesia y fabrica del nominado lugar de Pobladura". Siendo de suponer ese año cuando el santuario campestre dejaba de existir.

En la antigua Vereda Real de Galicia que llegaba de Zamora cruzando el río Esla por la "Barca de Manzanal" había al menos tres ermitas que sobresalían y hoy ninguna en pie: la de "Los Mártires" en Valer, a orillas del río Frío, última en demolerse en 1962 para construir la nueva iglesia, la de la "Vera Cruz" de Bercianos (entorno de la laguna) y la de "San Roque" de Pobladura.

Por esta ruta no solo subían los peregrinos, sino que bajaban los segadores gallegos que citaba Rosalia de Castro allá por el 17 de mayo de 1863 en su "Castellanos de Castilla, / tratade ben a ós galegos, / cuando van, van como rosas; / cuando vén, vén como negros".

Una placa de agradecimiento reconoce la colaboración de la parroquia de la Virgen de la Asunción y su párroco don Marcelino, al pueblo de Pobladura y a su alcalde pedáneo, cofradía de la Santa Cruz, club deportivo de caza "Peña Merina", asociaciones "Virgen de la Portería" y "Aires de Aliste", así como promotores y devotos de San Roque.

El Visitador de Compostela Manuel Cid y Monroy visitó el pueblo en 1791

La Visita Pastoral a las Vicarias de Alba y Aliste en 1791 por el Visitador de Compostela Manuel Cid y Monroy señalaba a la parroquia con 43 vecinos y 130 personas de comunión, siendo párroco Roque Fernández, presbítero natural de la Villa de Alcañices.

No se cita ninguna ermita, aunque existían dos, pero sí tres cofradías: Vera Cruz, Santísimo Sacramento y la del Rosario. En aquel entonces había dos capellanías, una de Patronato de Legos y Llamamiento de Parientes o fundada por Manuel López y de la que era poseedor Thomás Fernández, presbítero natural de Arcillera y residente en Santa Eufemia, de esta jurisdicción; y otra por don Marcos Domínguez la que ostentaba don José Fernández, tonsurado y natural de Rabanales.

Existía además la Obra Pía Pan de Pobres "Pósito y Monte de Piedad" para remedio del pueblo fundada por Fabián de las Heras (1608-1611), conservándose el testamento de su fundador del día 6 de diciembre de 1608, con libros de cuentas de la Alhóndiga de 1669 a 1720 y de 1720 a 1880.