Los municipios afectados por el fuego ya pueden solicitar la construcción de balsas

La Junta de Castilla y León ha incorporado este miércoles a su página web un nuevo formulario que estará disponible hasta el 31 de octubre para que los municipios afectados por los incendios del verano manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que esta iniciativa busca conocer los ayuntamientos que quieren contar con este tipo de infraestructuras, que deberán respaldar la solicitud con un acuerdo plenario en el que, además de confirmar este interés, pongan a disposición de la Junta los terrenos en los que sea viable llevar a cabo la construcción.

Los municipios se tienen que comprometer a destinar la balsa al abastecimiento de agua para explotaciones de ganadería extensiva y al apoyo a la prevención y extinción de incendios y no contar con infraestructuras públicas similares, ni estar prevista su construcción dentro del Plan de Balsas que ya está ejecutando la Consejería.

Por último, las localidades interesadas deben albergar en su término municipal explotaciones ganaderas en régimen extensivo integradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) que alcancen un mínimo de 25 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y al menos un 5 por ciento de superficie reconocida como pastizal o pradera y un 1 por ciento de forestal arbustiva o arbolada.

Las balsas tendrán la consideración legal de "pequeños embalses" y se construirán según un modelo estándar con materiales sueltos extraídos 'in situ', una altura de cimientos inferior a 5 metros y una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos. Por su parte, los taludes interiores deberán estar impermeabilizados y los exteriores sometidos a procesos de revegetación.

Según ha recordado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, esta es la cuarta medida puesta en marcha por este departamento dentro del Plan de Recuperación de los municipios afectados por los incendios, tras los correspondientes a los formularios de declaraciones responsables para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; la de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena, y las ayudas promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas.

De forma complementaria y según han recordado las mismas fuentes, la Consejería puso en marcha también un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que ha servido más de 7,8 millones de kilos de alimentos y 240.000 litros de agua entregados a más de 600 explotaciones con un presupuesto de dos millones de euros.

A esto han sumado que la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 622 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,3 millones.