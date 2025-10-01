Fallece el sacerdote Miguel Herrero, que fue párroco de Sanzoles y Bamba

Miguel Herrero García, sacerdote diocesano, ha fallecido hoy, 1 de octubre de 2025, en la Residencia Don Rufino de Villanueva del Campo, a los 91 años de edad y 66 de ministerio sacerdotal.

Nacido en la localidad terracampina de San Miguel del Valle el 9 de mayo de 1934, fue ordenado presbítero el 14 de mayo de 1959.

En sus primeros destinos fue nombrado coadjutor de la parroquia de Alcañices en junio de 1959, asumiendo también la atención pastoral de Matellanes en marzo de 1960. Posteriormente cesó como coadjutor en Alcañices y fue encargado de Grisuela desde septiembre de 1961.

En octubre de 1969 se le confió la responsabilidad de ecónomo de Sanzoles, donde ejerció una parte fundamental de su ministerio. Entre 1981 y 1982 atendió temporalmente la parroquia de Venialbo. En junio de 1986 fue nombrado párroco de Sanzoles, cargo que desempeñó durante décadas, y en 1997 se le encomendó también la parroquia de Bamba.

Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca en 1972, dedicó toda su vida al servicio de la diócesis y de las comunidades que le fueron encomendadas. En 2014 fue nombrado párroco emérito de Sanzoles.

Don Miguel Herrero ha fallecido tras una larga vida de entrega sacerdotal y pastoral, recordado con afecto por sus parroquianos y compañeros presbíteros.

Las exequias se celebrarán mañana, jueves 2 de octubre, a las 11:30 horas en la iglesia parroquial de San Miguel del Valle, su localidad natal, donde será despedido en la esperanza de la resurrección.