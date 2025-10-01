"No podemos esperar a que ocurra una desgracia": Los padres de Arcenillas exigen un paso de cebra para que sus hijos lleguen al colegio

Un paso de cebra que "proteja" a sus hijos en los trayectos diarios al colegio y a la guardería de Arcenillas. Esta es la sencilla petición que en varias ocasiones han formulado los padres de escolares del centro educativo de Arcenillas, sin que hasta el momento haya sido atendida, con la consiguiente preocupación de los progenitores ante la posibilidad de que pueda producirse algún incidente.

Por este motivo, los familiares de los alumnos de Arcenillas, un municipio que cuenta con cerca de 400 habitantes, han vuelto a reclamar la urgente adecuación de un paso de cebra en la carretera que "cruza el pueblo" y que los niños tienen que atravesar a diario para acudir a clase y posteriormente para regresar a sus domicilios.

En este punto, las personas que secundan la petición recuerdan que el centro educativo de Arcenillas "ha crecido" en los últimos años, hasta alcanzar casi una veintena de alumnos, lo que motivó que el pasado curso se abriera un aula nueva.

Además, el centro ha sumado en el presente curso una guardería, nuevo servicio que ha propiciado un incremento de la presencia de menores en el entorno de las instalaciones educativas. Sin embargo, como recalcan los familiares de los menores, "la seguridad vial no ha avanzado al mismo ritmo" que el crecimiento experimentado por el colegio de Arcenillas.

En este sentido, recuerdan que en la actualidad los escolares tienen que cruzar cada jornada lectiva una carretera por la que circulan vehículos a gran velocidad, "que en ocasiones superan los 100 kilómetros por hora", sin que en la vía exista ningún paso habilitado para peatones que regule el tránsito y que garantice la seguridad vial de los pequeños y de sus familiares. La necesidad de adoptar una solución que permita subsanar un problema de seguridad vial ha sido planteada en varias ocasiones y por distintas vías al Ayuntamiento de la localidad, aunque hasta ahora los familiares de los alumnos no han recibido una respuesta.

Por otra parte, las personas que reclaman medidas que garanticen la seguridad vial en el entorno del centro educativo destacan que "la situación resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que, justo al lado del colegio se encuentra el cuartel de la Guardia Civil".

Solución provisional

Por este motivo, solicitan que, hasta que se pueda habilitar un paso de peatones en la carretera, "al menos se ofrezca una solución provisional" basada en que en las horas de entrada y salida de los alumnos del colegio algún efectivo de la Guardia Civil asuma la función de regular el tráfico para garantizar que "los niños crucen con seguridad". Además, los familiares reiteran que "lo único que pedimos es un paso de cebra que proteja a nuestros hijos en sus trayectos diarios al colegio y a la guardería", a la vez que subrayan que "no podemos esperar a que ocurra una desgracia para que se actúe".

Con esta petición pública, los vecinos de Arcenillas esperan que las administraciones competentes atiendan de forma inmediata una necesidad que consideran "básica y urgente" para garantizar la seguridad vial en el municipio y, en especial, para evitar posibles incidentes.