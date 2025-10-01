Cuatro heridos por el choque de dos vehículos en Cubillos: hay dos niños de 5 y 7 años

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido en Cubillos y se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas, dos niños de cinco y siete años.

Todo ha ocurrido pasadas las 6.30 horas de este miércoles en el kilómetro 266 de la A-66 con sentido a Zamora tras la colisión por alcance entre dos turismos. Como consecuencia del impacto entre los vehículos, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior del coche.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora y Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud Zamora Rural.

Dos niños pequeños

La UVI móvil ha trasladado a una niña de 5 años mientras que una ambulancia de soporte vital básico con personal de la UVI ha movilizado a una mujer de 50 años. Los otros dos heridos, un varón de 48 años y otro niño de 7, han sido trasladados al hospital de Zamora en ambulancia.

Los Bomberos del Consorcio, durante el accidente. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

A la llegada de los efectivos, se encontraron con un primer vehículo cuyo ocupante, un varón, finalmente había podido salir por sus propios medios. En el segundo turismo viajaban cuatro personas: un varón y un menor de edad, que también pudieron salir sin ayuda, y dos ocupantes atrapadas, una mujer en estado de inconsciencia y una menor que permanecía en su dispositivo de retención infantil.