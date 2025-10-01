Las Cortes exigen impulsar la modernización de la variante entre Puebla y Rihonor

Las Cortes de Castilla y León han aprobado dos Proposiciones No de Ley (PNL) para exigir el impulso a la modernización y adaptación a vía rápida de la carretera ZA-921, en el tramo que conecta Puebla de Sanabria con Rihonor de Castilla. La conversión de variante internacional afecta a un tramo de apenas 15,8 kilómetros.

Las iniciativas han sido registradas por el Grupo Parlamentario VOX y Unión del Pueblo Leonés (UPL) que únicamente disertan en la administración sobre la que consideran que recae la competencia del proyecto. Mientras la formación leonesista reivindica que la ZA-921 es de titularidad autonómica, la propuesta de VOX considera que esta infraestructura convertiría a Sanabria en un "eje estratégico de comunicaciones hacia Portugal y el noroeste peninsular", un carácter transfronterizo por lo que lo dirige al Gobierno central. Ambas propuestas han salido adelante.

En el caso de la PNL defendida por el Grupo Parlamentario VOX, ha contado con el apoyo PP, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto y la negativa del PSOE.

Durante la defensa de la PNL, el Grupo Parlamentario VOX argumentaba que su ejecución supondría un "fuerte impulso" para Zamora favoreciendo la actividad económica, el turismo y el transporte de mercancías a través del puente internacional de Rihonor. Además, remarcan que permitirá aprovechar la conexión ya existente con las autovías A-66, Ruta de la Plata y A-52, Benavente-Rías Bajas.

Por su parte, la iniciativa defendida por la agrupación leonesista fue aprobada por unanimidad de las Cortes. Durante su exposición, la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, ha reparado en el "estado deplorable" que presenta la vía al tiempo que incidió en los "incumplimientos continuados" en torno a un proyecto incluido en el Plan de Carreteras 2008-2020 sin que llegase a ejecutarse.

"Es bochornoso que por el lado portugués [la vía] se ha modernizado, mientras que por el lado español siga en un estado deplorable", entenciaba Gallego.