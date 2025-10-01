Cinco asociaciones ganaderas de Zamora reciben 30.000 euros en ayudas

La Diputación Provincial de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de ganaderos que realizan la asistencia técnica del control lechero oficial en explotaciones de bovino y ovino de la provincia, con una dotación total de 30.000 euros.

El objetivo de estas ayudas es apoyar los planes de selección y mejora genética del ganado lechero, contribuyendo a incrementar la rentabilidad de las explotaciones y al desarrollo rural sostenible en el territorio zamorano.

En esta convocatoria se han beneficiado cinco asociaciones ganaderas, tras valorar todas las solicitudes presentadas:

ASSAF-E: 10.671,21 €

Asociación Frisona Zamorana (AFRIZA): 14.144,61 €

Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino de Raza Lacaune (AESLA): 1.942,11 €

Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra (ANCHE): 2.956,77 €

Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (ANCA): 285,29 €

"Estas ayudas reafirman el compromiso de la Diputación de Zamora con el sector ganadero, apoyando la mejora de la calidad genética y productiva de nuestras explotaciones, lo que repercute directamente en la competitividad y sostenibilidad del medio rural", explican desde la institución provincial.

Las asociaciones beneficiarias deberán justificar debidamente la actividad subvencionada conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria para proceder al abono de la ayuda.