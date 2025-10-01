Cinco asociaciones ganaderas de Zamora reciben 30.000 euros en ayudas
La Diputación de Zamora concede subvenciones para el control lechero de bovino y ovino
A. A.
La Diputación Provincial de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de ganaderos que realizan la asistencia técnica del control lechero oficial en explotaciones de bovino y ovino de la provincia, con una dotación total de 30.000 euros.
El objetivo de estas ayudas es apoyar los planes de selección y mejora genética del ganado lechero, contribuyendo a incrementar la rentabilidad de las explotaciones y al desarrollo rural sostenible en el territorio zamorano.
En esta convocatoria se han beneficiado cinco asociaciones ganaderas, tras valorar todas las solicitudes presentadas:
- ASSAF-E: 10.671,21 €
- Asociación Frisona Zamorana (AFRIZA): 14.144,61 €
- Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino de Raza Lacaune (AESLA): 1.942,11 €
- Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra (ANCHE): 2.956,77 €
- Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (ANCA): 285,29 €
"Estas ayudas reafirman el compromiso de la Diputación de Zamora con el sector ganadero, apoyando la mejora de la calidad genética y productiva de nuestras explotaciones, lo que repercute directamente en la competitividad y sostenibilidad del medio rural", explican desde la institución provincial.
Las asociaciones beneficiarias deberán justificar debidamente la actividad subvencionada conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria para proceder al abono de la ayuda.
- Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago