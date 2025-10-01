Las ayudas para reparación de cercados en pastos comunales llegan a 27 pueblos de Zamora

Un total de 27 ayuntamientos de la provincia de Zamora percibirán las ayudas para la instalación y reparación de cercados ganaderos en parcelas de pastos comunales de propiedad pública. La resolución definitiva de la convocatoria aprobada por la Diputación de Zamora destinará una cuentía global que asciende hasta los 98.458,62 euros.

De las 37 solicitudes recibidas por el Área de Agricultura y Ganadería se estimaron 27 como beneficiarios de una ayudas destinadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, garantizando la seguridad sanitaria de la cabaña ganadera y minimizando los riesgos de transmisión de enfermedades desde la fauna silvestre hacia el ganado doméstico.

La mayoría de los municipios beneficiarios percibirán una subvención por una cuantía de 4.000 euros. Se trata de los ayuntamientos de Almaraz de Duero, Fariza, Andavías, Ferreras de Arriba, Olmillos de Castro, Villamor de los Escuderos, El Maderal, Bermillo de Sayago, Alcañices, Moraleja de Sayago, Salce, Riofrío de Aliste, Granja de Moreruela, Cerecinos del Carrizal, Porto, Trabazos, Mayalde, Piedrahita de Castro, San Cebrián de Castro, Alfaraz de Sayago, Molacillos, Roelos de Sayago, Fuentelapeña, Manzanal de Arriba.

Por último, el consistorio de Argañín percibirá una cantidad de 1.606,78 euros por los 851,84 que se le han concedido al Ayuntamiento de Gamones.

Los proyectos subvencionados permitirán mantener el apoyo a los municipios rurales, favoreciendo la actividad agro ganadera y reforzando la lucha contra enfermedades animales que pueden tener un impacto económico y sanitario relevante.