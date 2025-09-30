El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas

La primera localidad de la provincia de Zamora en abrir las actividades navideñas lo hará el día 9 de octubre con un taller de decoración navideña. La iniciativa pretende formar a todas las familias que así lo deseen para las "Navidades con Ilusión" que, nacidas en 2023 de la mano de Santi Andrés Fresno, han convertido a la cuna del poeta León Felipe en un referente social, cultural y turístico a la vera de la conmemoración del nacimiento de Jesús.

El emblemático Edificio del Reloj de Tábara acogerá desde el 9 de octubre y, a partir de esa fecha, todos los miércoles hasta el 19 de noviembre, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, el primer taller de decoración navideña, donde se formará en la teoría y en la práctica a todos los tabareses y tabaresas que así lo deseen sobre cómo dar vida a las fachadas de sus casas para el certamen "Navidades con Ilusión".

El evento está promovido por el Centro de Acción Social (CEAS) de Tábara con la colaboración de la Diputación de Zamora que preside Javier Faúndez y de la Junta de Castilla y León. Se trata de una actividad comunitaria completamente gratuita y las inscripciones podrán realizarse por las mañanas hasta el día 6 de octubre en el CEAS ubicado en la segunda planta de la Casa Consistorial de la Plaza Mayor, o a través del teléfono 980 590 338.

Se trata de una actividad abierta a vecinos de todas las edades, en la que niños, jóvenes y mayores podrán adquirir nuevas ideas además de compartir la creatividad y fortalecer el espíritu comunitario que caracteriza a las Pascuas Navideñas y también a la que fue morada de San Froilán y San Atilano.

Responsables de la asociación cultural «Magius» de la villa de Tábara. / Chany Sebastián

Con esta actividad, que cuenta con la colaboración del propio Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez, la villa no solo refuerza su tradición navideña, sino que también fomenta la participación vecinal y la ilusión colectiva, haciendo de la Navidad una época de unión y belleza compartida.

Por otra parte, la asociación cultural "Magius", que preside Bea Antón Gazapo, iniciará el próximo 6 de octubre un ciclo formativo sobre manualidades, restauración y pintura al óleo que se desarrollará todos los viernes de 17.00 a 19.00 horas, pudiendo participar desde quienes desean iniciarse en el mundo creativo hasta los que buscan perfeccionar sus habilidades. La inscripción en el taller promovido por "Magius" tiene un coste de alrededor 30 euros dependiendo del número de participantes. Más allá del aprendizaje técnico, este ciclo formativo busca ser un espacio de encuentro donde se fomente la creatividad, la expresión artística y la convivencia. No se requiere experiencia previa, solo ganas de explorar nuevas formas de expresión, por lo que "es una oportunidad única para inspirarse, desarrollar el potencia artístico y disfrutar de un tiempo de calidad en Tábara".

De esta manera la villa, en este caso "Magius" con la colaboración del Ayuntamiento, reafirma su apuesta por la cultura y la formación, ofreciendo a sus vecinos y vecinas la posibilidad de descubrir y acercarse al arte y a la destreza manual a través del fascinante mundo de los colores, las texturas y las técnicas artísticas sumergiéndose en la disciplina que más les motive.

Campamento digital

La Biblioteca Municipal "Alicia Casado" acogerá entre el 27 al 31 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, un Campamento Digital presencial y gratuito para niños y adolescentes de 9 a 17 años, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia puesto en marcha por el Ministerio de Juventud y financiado por la Unión Europea vía Next Generation. El campamento se celebrará bajo el lema "Aquí la tecnología no se estudia, ¡se vive!" y será impartido por educadores especializados bajo el aval del certificado europeo en competencias digitales DigComp.

El objetivo final es poder enseñar a los niños y adolescentes a usar las nuevas tecnologías de una manera creativa, positiva y saludable, hasta convertirse en unos expertos digitales, viviendo unas experiencias únicas donde juegan, crean, superan retos y hacen nuevos amigos mientras descubren todo lo que la tecnología les ofrece.

Los menores de 9 a 11 años aprenderán a buscar información de forma segura y eficaz en Internet, a identificar noticias falsas, a crear contraseñas fuertes y a manejar aplicaciones para crear contenidos y comunicarse, como el correo electrónico.

Los niños y niñas de 12 y 13 años conocerán aplicaciones para un uso responsable de la tecnología y consejos para prevenir el ciberacoso, aprendiendo a filtrar, guardar y compartir contenidos y a cuidar su huella digital y privacidad. Por últimos los adolescentes de 14 a 17 años potenciarán su empleabilidad y emprendimiento aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, diseñar su currículo vitae o a lanzar su propio proyecto digital de forma segura: app, página web o videojuegos.

Yoga para todas las edades

La salud es vital para el ser humano y Tábara iniciará el día 7 de octubre a las 19.00 horas una actividad de yoga restaurativo para todas las edades como disciplina que no solo favorece la condición física, sino que también promueve el bienestar emocional. El yoga restaurativo mejora la flexibilidad, aumenta la fuerza, reduce el estrés, contribuye a la corrección postural y mejora el sueño.

Por otra parte, desde el pasado 8 de septiembre se está apostando por el fomento de la actividad física y el ocio saludable con las clases de zumba a partir de los 6 años de edad, los lunes de 20.00 a 21.00 horas para los adultos y los sábados de 11.45 a 12.45 para los niños.

Por último, está la gimnasia de mantenimiento los lunes y miércoles de 10.00 a 11.00 horas, una actividad indicada para personas de todas las edades al combinar ejercicios suaves, estiramientos y rutinas que ayudan a fortalecer el cuerpo y prevenir problemas derivados del sedentarismo.