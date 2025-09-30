UCCL pide escuchar a los ganaderos a la hora de prevenir incendios

La organización agraria UCCL Castilla y León exige a la Junta un cambio en el modelo de prevención de incendios para que no se repita el "drama absoluto" vivido este año en Castilla y León, al tiempo que reivindica la urgencia en la llegada de unas indemnizaciones "justas" para los agricultores y ganaderos afectados.

Las sucesivas reuniones celebradas con los profesionales del campo han permitido a UCCL elaborar un documento con 28 propuestas que presentarán ante las Consejerías de Medio Ambiente y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural una vez se pongan en común con el resto de territorios. Será el paso previo a la petición de una reunión con los consejeros para pedirles que convoquen una mesa de seguimiento.

"A lo que no estamos dispuestos es a que esto se olvide en dos meses", avisa el coordinador regional, Jesús Manuel González, en una rueda de prensa acompañado por el presidente de UCCL Zamora, Jesús Antonio González, la representante de ganadería maruja Marcos, y los ganaderos de Tábara y Castromil Óscar Puente y Fernando García.

Palacín adelanta que la organización realizará un seguimiento "exhaustivo" de todas las medidas de prevención que se pongan en marcha por parte de la Administración regional porque "no nos podemos permitir el lujo de que esto vuelva a pasar".

González Palacín insiste en la necesidad de escuchar a los ganaderos de las zonas afectadas porque "nadie sabe mejor cómo gestionar los montes que los que han estado allí toda la vida" y que se encuentran ante la paradoja de que "cada vez lo tiene más difícil para hacer lo que se tiene que hacer" en materia de prevención.

Las 28 medidas pasan en primer lugar por asegurar que las indemnizaciones que lleguen sean "lo más justas posible" y, de manera paralela, trabajar a medio plazo en tareas de prevención para que estos escenarios "no se vuelvan a repetir nunca".

Entre las medidas contempladas se incluye la necesidad de ejecutar cortafuegos "lo suficientemente potentes", con accesos limpios que permitan el tránsito de carrocetas y de medios de evacuación, incluyendo el debido asfaltado u hormigonado. El texto también contempla la limpieza del perímetro del casco urbano con vistas a contener las llamas de un posible fuego a las puertas del mismo, así como priorizar y agilizar las concentraciones parcelarias y apostar por actuaciones que eviten las escorrentías.

Asimismo, se insta a elaborar un protocolo de colaboración con los ciudadanos para que en caso de incendio puedan asesorar a los bomberos forestales. "Muchos incendios o se han apagado con la gente del pueblo o han sido determinantes en la extinción", recuerda el coordinador regional.

Otro eje fundamental para poner coto a los incendios forestales se centra en las tareas de desbroce. Una actividad que, apuntan, debe ir acompañada de un incremento de las ayudas y una mayor agilidad en los permisos, también en el caso de las quemas controladas en invierno.

"Nos ponen en riesgo"

Los ganaderos afectados por los incendios en la provincia de Zamora expresan su profunda preocupación e impotencia porque "en tres años hemos vivido lo mismo dos veces". Óscar Puente Cabrerizo, ganadero de Tábara, se vio en su momento afectado por los incendios de la Sierra de la Culebra y en este verano por partida doble, en los incendios de Puercas y Porto. Piden implementar políticas en beneficio del mundo rural y de los profesionales del campo "que nos están poniendo en riesgo".

Instan a extender las ayudas al ganado más allá de septiembre. Asegura Puente que el daño en la zona es "descomunal y lo que se ha quemado hasta mayo" no va a regenerarse, ni por lo tanto permitirá pastorear el ganado. "Un ganadero no puede estar alimentando por su cuenta a la cabaña hasta entonces", aclara tras solicitar un análisis individualizado de las explotaciones más afectadas. Asimismo instan a que cada profesional desglose todos los daños para que puedan repararse "a la máxima gravedad".

Por su parte, Fernando García, profesional de Castromil desde hace más de 15 años, recuerda que el 99% de los fuegos que afectan al término proceden de Portugal, por lo que "un cortafuegos en el perímetro de la frontera ayudaría mucho".

Apuesta por asegurar que la línea fronteriza esté "lo más limpia posible" con quemas controladas "cuando el tiempo lo permita, ya con las heladas" en una zona en la que "año tras año está pasando el fuego y algo hay que hacer".