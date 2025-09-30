Puebla de Sanabria rehabilitará la Escuela Taller para albergue de peregrinos

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria recibirá un total de 196.535,24 euros para el proyecto de rehabilitación del espacio municipal "Escuela Taller" en albergue de peregrinos del Camino Sanabrés a Santiago de Compostela. Se trata de la segunda partida más alta concedida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que ha avalado un total de 36 proyectos estratégicos de interés turístico por importe de 2,2 millones de euros y en los que se incluyen a otros dos ayuntamientos zamoranos.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Puebla obtuvo la segunda mayor puntuación tan solo por detrás del soriano de San Esteban de Gormaz, según consta en la resolución de la convocatoria se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que también incluye planes de mejora de señalización.

En el caso del ayuntamiento de Puebla, el proyecto, valorado en unos 249.756,10 euros, recibirá una subvención cercana al 79% por parte de la Junta de Castilla y León que se traducirá en 196.535,34 euros.

La resolución también concede 14.414,43 euros para la señalización del sendero PGR y mirador estelar "Peñas Blancas" de Porto, cantidad similar a la que se destinará al Ayuntamiento de Benavente para tareas de señalización turística. En conjunto, las subvenciones concedidas a proyectos de la provincia ascienden a los 225.364,04 euros, lo que permitirá invertir en proyectos por un valor cercano a los 335.000 euros.

Dentro de los beneficiarios de estas subvenciones, figuran diez ayuntamientos que se han visto afectados por los incendios forestales en la Comunidad. Son los de Mombeltrán, Burgohondo, Guisando y Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila; Almanza, Santa Colomba de Somoza, Alija del Infantado y Vega de Espinareda, en la de León, y Puebla de Sanabria y Porto, en la de Zamora.

Estas subvenciones -dirigidas a municipios, entidades locales menores, comarcas, mancomunidades y asociaciones de municipios- pretenden "financiar proyectos estratégicos de interés turístico en Castilla y León que creen destino, así como proyectos de señalización turística con el mismo objetivo". Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse entre el 30 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026 y justificarse antes del 31 de enero de 2027.