Un municipio de Zamora, reconocido por su lucha contra la violencia de género
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria recibe una distinción nacional por la formación de voluntarios y el "Punto violeta" de las fiestas
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha sido reconocido por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias por su contribución a la prevención y sensibilización contra la violencia de género.
La distinción ha sido otorgada a Puebla de Sanabria por su protocolo de actuación, formación a voluntarios y el "Punto violeta" habilitado durante sus fiestas locales, con el fin de prevenir situaciones de acoso y agresiones sexuales, además de ayudar a posibles víctimas.
El de Puebla de Sanabria es uno de los 35 ayuntamientos de España reconocidos en el marco de la iniciativa "Contra el maltrato, Tolerancia cero" y más específicamente desde "Municipios contra el maltrato".
Hace una década, la Fundación Mutua Madrileña y los informativos de Antena 3 pusieron en marcha su iniciativa conjunta "Contra el Maltrato, Tolerancia Cero".
En 2021, impulsaron "Municipios contra el maltrato", un paso más en su compromiso contra la violencia de género, cuyo objetivo es pasar de la concienciación a la acción con la implicación de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Desde entonces, la respuesta de los municipios ha sido muy positiva, con una implicación creciente que supera los 400 consistorios.
La iniciativa mantiene su foco prioritario en la sensibilización de los jóvenes, el impacto de las redes sociales y la pornografía, así como en el apoyo y la motivación a las víctimas para denunciar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan sin vida al hombre de 80 años desaparecido este martes en Tábara
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas