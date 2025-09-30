Un municipio de Zamora, reconocido por su lucha contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha sido reconocido por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias por su contribución a la prevención y sensibilización contra la violencia de género.

La distinción ha sido otorgada a Puebla de Sanabria por su protocolo de actuación, formación a voluntarios y el "Punto violeta" habilitado durante sus fiestas locales, con el fin de prevenir situaciones de acoso y agresiones sexuales, además de ayudar a posibles víctimas.

El de Puebla de Sanabria es uno de los 35 ayuntamientos de España reconocidos en el marco de la iniciativa "Contra el maltrato, Tolerancia cero" y más específicamente desde "Municipios contra el maltrato".

Hace una década, la Fundación Mutua Madrileña y los informativos de Antena 3 pusieron en marcha su iniciativa conjunta "Contra el Maltrato, Tolerancia Cero".

Foto de familia de todos los premiados por su lucha contra el maltrato. / Cedida

En 2021, impulsaron "Municipios contra el maltrato", un paso más en su compromiso contra la violencia de género, cuyo objetivo es pasar de la concienciación a la acción con la implicación de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos.

Desde entonces, la respuesta de los municipios ha sido muy positiva, con una implicación creciente que supera los 400 consistorios.

La iniciativa mantiene su foco prioritario en la sensibilización de los jóvenes, el impacto de las redes sociales y la pornografía, así como en el apoyo y la motivación a las víctimas para denunciar.