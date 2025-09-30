El medio rural zamorano "agredido" se manifiesta este sábado en Madrid

El mundo rural zamorano estará presente en la manifestación de la Revuelta de la España vaciada prevista para el próximo sábado, 5 de octubre, y al que han confirmado su asistencia más de 400 colectivos, entre ellos la Coordinadora Rural Zamora.

Bajo el lema "Salvemos el mundo rural agredido", la convocatoria vuelve a poner el foco en el modelo de desarrollo que se está aplicando al mundo rural en el que "por un lado, se nos vacía de servicios públicos, mientras que por otro se nos pretende llenar de macro proyectos energéticos", denuncia la Coordinadora presidida por Chema Mezquita.

Aseguran que "nos sobran los motivos para acudir" en una provincia que "sábado tras sábado" reivindica una "sanidad rural digna", en la que "nadie asume las consecuencias de la gestión forestal" con una tierra quemada en Aliste, Tábara, Alba, Los Valles, La Carballeda, Sayago y Sanabria, esta última viendo además "desaparecer las conexiones de alta velocidad".

El texto recuerda a su vez la "desesperanza" de los vecinos de Aliste y Alba por una "Nacional 122 "que ningún Gobierno se atreve a realizar" y de un campamento de Montelarreina que aguarda los "lentos avances". Mención también a los proyectos de biogás que plantean asentarse en Tierra del Pan, Tierra del Vino, Campos, Toro o Los Valles.

"¿Necesitamos más motivos?", se pregunta la Coordinadora Rural Zamora al tiempo que anima a la movilización.

Este año la manifestación cambiará su itinerario inicial por otro cuyo recorrido comenzará a las 12 horas en la Plaza de Carlos V (en Atocha) para finalizar en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto en el que se hará un balance "de lo poco o nada que se ha avanzado desde que en 2019 la Revuelta de la España vaciada saliera a las calles", así como de las diferentes reivindicaciones de los colectivos participantes.

El cartel del acto representa una imagen del mapa de España cuyo interior, a excepción de la comunidad de Madrid, se ha quebrado como cristal por enormes clavos, los cuales simbolizan todas y cada una de las agresiones a las que se están sometiendo los territorios del mundo rural.