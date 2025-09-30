Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotiva despedida al párroco Gregorio Contreras en Asturianos

Feligreses arropan al sacerdote en la última eucaristía oficiada en la iglesia de la localidad

Despedida del párroco Gregorio Contreras | CEDIDA

M. J. Cachazo

Asturianos ha despedido a su párroco en los últimos años, Gregorio Contreras. Numerosos feligreses arroparon al sacerdote en la última eucaristía que ha oficiado en la iglesia de la localidad.

Durante la ceremonia religiosa, la emoción embargó a los vecinos que quisieron acompañar al sacerdote, con el que compartieron bonitos recuerdos e inolvidables vivencias que, para siempre, guardarán en su memoria y en su corazón.

