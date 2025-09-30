Emotiva despedida al párroco Gregorio Contreras en Asturianos
Feligreses arropan al sacerdote en la última eucaristía oficiada en la iglesia de la localidad
Asturianos ha despedido a su párroco en los últimos años, Gregorio Contreras. Numerosos feligreses arroparon al sacerdote en la última eucaristía que ha oficiado en la iglesia de la localidad.
Durante la ceremonia religiosa, la emoción embargó a los vecinos que quisieron acompañar al sacerdote, con el que compartieron bonitos recuerdos e inolvidables vivencias que, para siempre, guardarán en su memoria y en su corazón.
