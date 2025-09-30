Denuncian el "abandono" de la "Fuente de la Salud" en Zamora

Ecologistas Zamora ha denunciado públicamente el estado de abandono y desidia, así como la acumulación de basura en la "Fuente de la Salud", un paraje que tuvo una especial importancia para los viajeros desde que se adecuara como lugar de parada en los años 70 del siglo XIX y que, en la actualidad, es utilizada como área de descanso en la carretera N-122.

El colectivo ha recogido las denuncias de varios ciudadanos sobre el deterioro del paraje, un espacio arbolado, de alto valor ecológico, conocido como "El Puerto Penadillo", en el que abunda el agua que no solo discurre por el cercano arroyo de la Fresneda.

El paraje, como apunta Ecologistas Zamora, es un lugar idóneo para "realizar un alto en el camino", en el que tanto las personas como las caballerías que en otros tiempos se empleaban para el transporte, podían descansar y abrevar a la sombra de fresnos o quejigos, entre otras especies forestales. Además, de la "Fuente de la Salud", construida en piedra y dando relevancia a su función, todavía mana un hilo de agua no tratada, como advierte un cartel.

Tras la construcción de la variante del Puerto en la carretera N-122 por la Dirección General de Carreteras en los años 90 del siglo pasado, "el lugar quedó degradado y en un abandono que no cesa a pesar de su buena señalización, como lo demuestran los grandes camiones allí estacionados, pero que se ha ido convirtiendo en un retrete al aire libre, un basurero que las papeleras instaladas en el lugar no consiguen contener a pesar de los carteles informativos", denuncia el colectivo ecologista.

Pintadas en la "Fuente de la Salud" / Cedida

Además, califica de "lamentable" el deterioro del entorno y de la fuente en particular, con pintadas que han intentado borrarse y la ruina que avanza en sus muros. No obstante, para el colectivo, "no se entiende el abandono y dejadez de un espacio tan singular y de gran interés ambiental que podría ser utilizado por los viajeros y los ciudadanos como lugar de recreo si alguien se ocupara de recuperar su antiguo esplendor y el de algunas construcciones existentes en las inmediaciones, además de caminos y senderos".

En este punto, recordó que, al parecer, la Demarcación de Carreteras de Zamora, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, planteó "alguna mejora" que fue propuesta a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta, pero "sin otro resultado que un triste hormigonado delante de la fuente".

Por los motivos expuestos, Ecologistas Zamora ha instado a las administraciones responsables de la "dejadez" de la Fuente de la Salud, a la que se puede añadir la de la Fuente de Guimaré, a "que se ocupen de mantener y darle uso público a estos parajes y en especial a las fuentes, un ejemplo de la atención pública que practicaban nuestros paisanos de siglos precedentes, y que constituyen espacios llenos de vida en tiempos de sequía e incendios".