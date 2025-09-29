Tardobispo, sin agua potable por el elevado nivel de cloro

El elevado nivel de cloratos que presenta el agua de Tardobispo ha obligado al Ayuntamiento de El Perdigón, al que pertenece la localidad, a prohibir su consumo y su utilización para cocinar alimentos.

El alcalde, Ángel Calleja, confirmó que un análisis practicado en la mañana de este lunes por Sanidad en el depósito de agua de Tardobispo desveló un alto nivel en el parámetro de los cloratos, que supera los valores permitidos para su consumo.

Por este motivo, la Alcaldía ha publicado un bando municipal por el que ha comunicado a los vecinos la prohibición de consumir agua del grifo y su uso para cocinar como "medida preventiva".

Además, Calleja ha trasladado la incidencia a la empresa encargada del abastecimiento de agua en Zamora y al Ayuntamiento de la capital porque, como recordó, el agua que consumen los vecinos de Tardobispo "procede directamente" el polígono de Los Llanos.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado una nueva analítica del agua del depósito de Tardobispo, al objeto de confirmar que el nivel de cloratos supera los parámetros de calidad exigidos por Sanidad para su consumo por parte de los vecinos.

En función de los resultados que arrojen las próximas analíticas, el Ayuntamiento adoptará las medidas que sean necesarias para restablecer en el menor plazo de tiempo posible el suministro de agua potable en la localidad.

Mientras se concretan las medidas que es preciso poner en marcha para levantar la prohibición de consumir agua del grifo, el Ayuntamiento garantizará el abastecimiento con garrafas de agua embotellada que repartirá entre los vecinos que residen en Tardobispo y que, en estas fechas del año, no superan el medio centenar.