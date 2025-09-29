Tierra de Campos
Sofocado un incendio en Villarrín de Campos
El fuego, que afectó a tierras cosechadas y a una nave, obligó a movilizar medios aéreos y terrestres
A. B.
Los bomberos del Parque de Benavente, conveniado con el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, intervinieron esta tarde en un incendio declarado en el término municipal de Villarrín de Campos.
La alerta se recibió a las 14:18 horas a través del Centro de Emergencias de Castilla y León 112, que informó de un fuego que afectaba a tierras de cultivo ya cosechadas próximas a la carretera y también a una nave ganadera.
Los bomberos actuaron inicialmente en la zona de la carretera y en el frente de las llamas con dirección a la población, siendo posteriormente incluidos en el operativo desplegado por el Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, que movilizó un helicóptero, dos autobombas, un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y una brigada forestal.
En la extinción también participaron la Guardia Civil, que se vio obligada a cortar la carretera ZA-P-2316 que une Villarrín de Campos con Manganeses de la Lampreana debido a la presencia de humo y llamas junto a la vía, así como vecinos de la localidad, algunos de los cuales colaboraron con tractores realizando cortafuegos.
El incendio llegó a propagarse a una chopera abandonada, alcanzando varios árboles caídos que complicaron las labores de extinción.
Los bomberos regresaron al Parque de Benavente a las 20:07 horas, tras más de cinco horas de intervención
