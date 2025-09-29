Los Pendones de Fariza, el "orgullo rural" que ondea por Castilla y León

Son uno de los símbolos más reconocibles de Zamora. Provenientes de una de las comarcas donde la despoblación más daño hace cada curso en toda España, los Pendones de Fariza se han hecho un hueco en el corazón de los zamoranos y forasteros. Gracias a su historia y un gran trabajo de difusión por parte de los lugareños, poco a poco han traspasado los límites de Sayago para ser ya un referente más allá de las fronteras de la provincia. Una labor que se ha visto recompensada en los últimos días con el Premio al Mundo Rural de la Fundación Caja Rural y con un homenaje en el tradicional desfile leonés de San Froilán.

Desde la dirección de la Romería de la Virgen del Castillo agradecen a la Fundación Caja Rural el galardón y aseguran que "esta distinción es más que un reconocimiento" y que gracias a ello se ha puesto en valor que "los pueblos de Sayago tienen un legado vivo que merece ser valorado". Asimismo, remarcan que este es un premio compartido por los diferentes pueblos de la comarca, más allá de la propia romoría.. En orden alfabético, agradecen la labor de los vecinos y de las instituciones de Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mamoles, Palzauelo, Tudera y Zafara. Junto a ellos, afirman que se está realizando "una labor de preservación cultural y social".

Un par de días más tarde de la emotiva premiación en Ifeza, los Pendones de Fariza fueron también protagonistas en la vecina provincia de León por segundo año consecutivo. Doce meses antes, sus estandartes participaron como invitados en el traficional desfile de San Froilán, donde participan más de 230 pueblos leoneses. Ahora, un año después, ha sido una de las agrupaciones de la provincia la que ha rendido un sentido homenaje a sus vecinos zamoranos, incorporando una imagen de los Pendones de Fariza en sus camisetas conmemorativas. En concreto, se trata de la Montaña Oriental Leonesa, comarca formada por La Serna de Valdellorma, San Martín de Valdetuejar, Carrizal, Caminayo, Villacorta y Villalmonte.

Fundación Caja Rural

La Fundación Caja Rural celebró este pasado viernes en Ifeza su tradicional gala de premiación anual, en la que se repartieron seis galardones a lo largo y ancho de toda la provincia. Entre los mismos, se encontraban los Pendones de Fariza, que se llevaron el Premio al Mundo Rural. Junto a los estandartes sayagueses, también subieron al escenario representantes de la Capa Alistana (Premio Cultura), Gerardo Hernández de Luz (Premio Deportivo), el Banco de Alimentos de Zamora (Premio Valores Humanos), Lucía Méndez (Premio Zamorano Ilustre) y la Guardia Civil (Premio Zamorano del Año).