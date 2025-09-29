Los nuevos maestros de piedra natural se forman en Moralina de Sayago

Alba es maestra, prepara oposiciones para ejercer su verdadera vocación, pero como sayaguesa no desaprovecha la oportunidad de aprender a trabajar la piedra natural, la construcción tradicional de granito entre la que ha crecido. ¡Quién sabe!. Alba es una de las alumnas del programa público mixto de empleo y formación "Piedra y Arte I" que se desarrolla en Moralina de Sayago y otorga la cualificación como especialista en colocación de piedra natural y trabajos de mampostería.

Como ella Raúl, de Torregamones, quien espera que esta formación le abra las puertas al mundo laboral. "La piedra me gusta" comenta mientras moldea la roca y arma el puzzle a fin de que casen correctamente las irregulares piezas de granito en un pequeño cercado para proteger dos olivos y embellecer el inicio del sendero botánico de Moralina.

Un trabajo manual, pura artesanía, el de ir colocando piedras de distinto tamaño hasta lograr el encaje perfecto que asegure la estabilidad del murete. El labrado del granito requiere de habilidad, paciencia, y en ocasiones fuerza para manejar el bloque y moldearlo con el cincel y martillo, la maza portuguesa, cuñas, picos, la gradina o la bujarda que ayude a conseguir un acabado natural en este trabajo de cantería que ha modelado el paisaje sayagués desde tiempo inmemorial.

Alumnos y alumnas del programa de formación de empleo en Moralina de Sayago / I. G.

En pocas comarcas como Sayago tiene tanto sentido la formación de trabajadores de la piedra natural; en concreto de una roca tan característica e identificativa como el granito en sus diferentes variedades. Por eso este programa innovador promovido por el Ayuntamiento de Moralina, con el apoyo del Ecyl (Servicio Público de Empleo de Castilla y León).

José Antonio Renilla como director y Manuel Rodríguez en su función de capataz, forman a lo largo de nueve meses a los ocho alumnos y alumnas desempleados, de Moralina y pueblos del entorno, todos con el requisito académico de Graduado en ESO o equivalente, al tratarse de una formación de grado medio. "Hemos planteado este programa con la idea de buscar algo auténtico y realista con el entorno, recuperando a la vez espacios mediante técnicas de construcción tradicional con piedra" explica Renilla, comprometido también con la protección de la piedra seca en Sayago a través de la asociación Red Sapiense.

Para ello se han programado una serie de pequeñas obras en Moralina que, a la vez que embellecen un pueblo que intenta cuidar celosamente sus construcciones de granito, forman a los futuros especialistas en mampostería. Intervenciones que van desde alcorques para arbusto y arbolado en zonas ajardinadas, como los que se han construido en la plaza de la iglesia, hasta la rehabilitación de paredes muy deterioradas, mejorando ostensiblemente la calle, el portal de la ermita o un acceso a la alquitara comunal. "Trabajamos en horizontal y en vertical, desde fábricas de piedra sencillas a solados. No nos queremos quedar solo en la piedra tradicional, actuamos también con tacos y adoquines de cantería de Sayago" explica el director del programa mixto de formación y empleo.

José Antonio Renilla muestra una pared recuperada en el programa de formación y empleo / I. G.

La formación se antoja prometedora en una comarca donde "en los dos últimos años se han jubilado más de la mitad de los constructores especializados; sin duda es una oportunidad para el mundo de la piedra" argumenta José Antonio Renilla convencido de la necesaria continuidad de un programa que un Ayuntamiento modesto como el de Moralina ha sacado adelante con mucho esfuerzo y no menos determinación.

"Los alumnos van a salir con suficiente cualificación para trabajar la piedra como especialista en revestimientos, construcción de muros o replanteos" precisa el director de un programa que quiere ser la semilla para la formación de nuevas hornadas de jóvenes que apuestan por Sayago, orgullosos de la singular arquitectura de granito modelada generación tras generación.