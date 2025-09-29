Un hombre de 84 años, atrapado tras un accidente en la N-122

Un hombre de 84 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en la N-122, en Zamora. Apenas unos minutos más tarde de las doce del mediodía, un coche y un camión han colisionado de forma frontolateral en el kilómetro 470 de la N-122.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico. Y, posteriormente, se ha solicitado la presencia de los bomberos puesto que el ocupante del coche, un hombre de 84 años, tenía la puerta bloqueada y no podía salir. Asimismo, también se ha solicitado asistencia sanitaria para atender al hombre, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital.