La CHD destina 5 millones a la protección ambiental de ríos afectados por los incendios

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) destinará 5 millones de euros a la reparación de daños y la protección del dominio público hidráulico afectado por los incendios registrados durante los meses de julio y agosto en diferentes provincias de Castilla y León como Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila, así como en la gallega de Ourense.

El organismo de cuenca ha anunciado este lunes que, según los datos facilitados por la European Forest Fire Information System (Effis) los incendios registrados en diferentes provincias durante el pasado verano han calcinado unas 155.000 hectáreas en la demarcación y que los kilómetros de río afectados ascienden a 1.715.

En este punto, remarcó que las provincias más castigadas por los fuegos han sido fundamentalmente Ourense y León, que concentran más del 65% de la superficie quemada en la cuenca durante este año, y de forma importante también las de Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila.

Para paliar el impacto y los daños provocados por los incendios en los cauces directamente afectados, así como los que se puedan registrar en otros asociados, la CHD ha puesto en marcha diferentes actuaciones de restauración.

Las medidas impulsadas se basan en la restauración de las zonas afectadas, aunque la CHD conferirá prioridad al abastecimiento de la población. En concreto, las labores se centrarán, por un lado, en evitar que la alta cantidad de cenizas existentes en el suelo de la superficie afectada por los incendios discurran por los cursos de agua, provocando la eutrofización de cauces, y por otro, ayudar a consolidar el suelo calcinado, evitando la pérdida inmediata de sus capas más superficiales por la erosión.

De esta forma, la CHD está desarrollando actuaciones de restauración hidrológico-forestal (albarradas, fajinas, bermas y tratamientos de estabilización de suelos) priorizando las cuencas de los puntos de abastecimiento de las poblaciones y las zonas identificadas como de mayor riesgo potencial de erosión.

Asimismo, se procederá a la retirada de la madera quemada como medida fitosanitaria, y para evitar el riesgo de formación de tapones en los cauces, en particular, en las zonas más cercanas a los núcleos de formación, abastecimientos e infraestructuras, como son los puentes y obras de paso.

Del mismo modo, están previstas actuaciones complementarias con el objetivo de recuperar la vegetación de ribera, masas forestales de las cuencas vertientes en dominio público hidráulico, así como otras zonas donde sea conveniente introducir planta forestal.

La magnitud de los incendios y el gran número de cauces afectados requiere de una rápida actuación con el principal objetivo de recuperar el entorno y evitar el riesgo erosivo que suponen las lluvias del otoño, subrayaron responsables de la CHD.