Bercianos procesiona a los patronos del pueblo, San Cosme y San Damián

Bercianos de Aliste veneró ayer a sus patronos San Cosme y San Damián en un fin de semana donde el sábado, ante la previsión de lluvias, la mayoría de las familias aprovecharon para realizar la vendimia dejando las uvas a buen recaudo en las cubas y así poder dedicar ya el domingo sin prisas ni preocupaciones a honrar a sus protectores, aunque sólo con actos religiosos.

Hablar de Bercianos es hablar de la Pasión de un Pueblo marcada por sus histórica Semana Santa declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Regional, perviviendo a su vera que no a su sombra, cosas de la vida que lo cortés no quita lo valiente, en tierra de protección divina, otras tradiciones como la del patronazgo de los médicos, farmacéuticos y barberos, naturales de Arabia y residentes en la Bahía de Alejandría, Cilicia: al parecer los únicos que son portados por sus devotos como si se tratara de niños de corta edad.

La festividad históricamente coincidía con el 27 de septiembre hasta que en 1969 era adelantada al 26 para no coincidir con los "dies natalis" de San Vicente de Paul. El éxodo iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX ha traído consigo una despoblación rural galopante de la que tampoco Bercianos se ha visto libre por ello se ha trasladado al último domingo de septiembre.

Es Bercianos uno de esos pocos pueblos de la antigua Vicaria de Aliste donde la parroquia y la iglesia están dedicados a uno, San Mamés (primeros de agosto), y el patronazgo del pueblo a otros, San Cosme y San Damián.

Salida de la procesión de la iglesia de Bercianos de Aliste, con el párroco Teo Nieto

Teo Nieto Vicente fue el encargado de oficiar los actos religiosos en la iglesia de San Mamés que actualmente tiene como mayordomos a Pedro del Río González y a su mujer. Cumpliéndose el ritual él fue Abada de la Cofradía el primer semestre de 2025, mayordomo el segundo y del 1 de enero al 30 de junio Juez de la Hermandad del Santo Entierro.

La procesión fue el momento álgido y más emotivo abierta como mandan las viejas costumbres por el mayordomo Pedro del Río García portando la Cruz Parroquial de Plata, el cura Teo Nieto y las autoridades con las "hachas".

Estamos ante posiblemente la única procesión en la Diócesis de Zamora y posiblemente en el mundo y en el orbe cristiano con la característica y peculiaridad de que no se utilizan andas o carros para procesionar a los patronos, en este caso San Cosme y San Damián, que un año más como se lleva haciendo desde hace al menos cuatro siglos fueron portados al cuello por dos de sus devotos.

Cofradía

La cofradía de San Cosme y San Damián llegó a encargado ser en algunos momentos de la historia de Bercianos segunda hermandad más importante a la altura de la de la Santa Vera Cruz ahora conocida como Santo Entierro con la que se terminaría fusionando.

Prueba de ello es que a la cofradía de San Cosme y San Damián "sita en la iglesia de San Mamés de Bercianos: salud y bendición apostólica" fue otorgada en Fráscati (Roma) el día 26 de octubre de 1618 por Pablo V en su decimocuarto año de pontificado la bula.

Era ya entonces una hermandad mixta que admitía en su seno a laicos de ambos sexos en unos tiempos en que la parroquia tras desvincularse de la Archidiócesis de Braga en Portugal pertenencia al Arzobispado de Compostela (Provincia Eclesiástica de Santiago) para "la gloria de Dios y la salvación de almas" reza el documento llegado desde Roma hace ya 427 años.

En aquellos tiempos el dinero precisamente no abundaba y la entrada a las cofradías solía conllevar el pago (entrega) de una res nueva de ovino o caprino que pasaban a integrar el rebaño de la hermandad que solía ser el mayor del pueblo. Delata la importancia de San Cosme y San Damián sus 40 cabezas: 17 carneros, 9 ovejas y 4 corderos que daban de esquilmo dos arrobas y media de lana al año; más una cabra y "veches" (machos cabrios). En total 114 reales y 17 maravedíes de esquilmo. Solo le superaba la Santa Vera Cruz con un esquilmo anual de 205 reales de vellón pues tenía 40 carneros y 10 ovejas, 4 cabras y 10 machos cabríos.

Enfermos

La Bula de San Cosme y San Damián otorgaba indulgencias parciales, siempre con las mismas obligaciones que las plenarias, en otras cuatro fechas del año: Lunes de Pascua en primavera, Purificación y Natividad de la Virgen María en verano (8 de septiembre) y San Esteban Protomártir en invierno (26 de diciembre).

Cuando se llevaba el Santísimo Sacramento a los enfermos (impedidos) a sus casas, quienes lo acompañaban también obtenían dichas indulgencias. El enfermo, que no podía acudir a la procesión y recibía el Santísimo Sacramento en casa, las obtenía poniéndose de rodillas y rezando una Ave María "salutatiuonem angelicam pro eidem infirmo".

La comida de hermandad para todo el pueblo que desde tiempo inmemorial sufragan "a medias" la cofradía y el conejo decidió posponerse para más adelante ante la imposibilidad de hacerla el sábado por las vendimias en las viñas de la Vereda Real de Galicia.