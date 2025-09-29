La bandera zamorana lideró en Madrid la oposición al biogás

La Puerta de Alcalá se convirtió en el punto de reunión de más de 3.000 personas y 50 colectivos vecinales unidos en su oposición al nuevo mapa del biogás que se dibuja en el contexto nacional. En Zamora, más de una veintena de asociaciones y plataformas estuvieron presentes unificadas a través de la federación Zamora en Pie.

La protesta finalizó a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir la paralización inmediata de los proyectos de construcción de plantas de biogás y biometano durante la lectura de un manifiesto nacional apoyado por los colectivos presentes.

El escrito, dirigido a la ministra del ramo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen Muñoz, condena que se haya "abierto la puerta a un despliegue masivo, desordenado y especulativo de macroplantas en toda España". El manifiesto señala al Ejecutivo central, gobiernos autonómicos, así como administraciones provinciales y locales donde se están tramitando "sin ordenación ni planificación, sin participación ciudadana y sin transparencia", denuncian.

Asimismo, los colectivos lamentan que la financiación pública "que debería servir para la protección del medio ambiente y el desarrollo rural", termine "en manos de multinacionales energéticas y cárnicas" que responden al "efecto llamada perverso" con las macrogranjas.

La plataforma Stop Biogás España consideran que "no se puede hablar transición ecológica mientras condenan a nuestros pueblos y ciudadaes a ser el vertedero energético de Europea".

Por último, exigieron una legislación que incluya la participación ciudadana y el asoeseoramiento de la comunidad científica, así como el cumplimiento del derecho a la protección de la salud incluído en los artículos 43 y 45 de la Constitución.

Las asociaciones y plataformas zamoranas presentes fueron: Stop Biogás Zamora, Stop Biogás Vidriales, Stop Biogás Vega de Tera, Sanfonpi En Pie, Pueblos Sanos, Stop Biogás El Cubo del Vino, Avedillo en Pie, Pueblos Limpios, Biogás Así No Jambrina en Lucha, Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo, Granja Respira, Pueblos Limpios, La Culebra No Se Calla, Ciudadanos Leonesistas De Zamora, Ecologistas de Zamora, Otra Vez No en Sayago, Viriatos, Federación de Caza de Zamora, Defensa de la Sanidad Pública de Tábara, Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, Defensa de la Sanidad Pública de Aliste, Carqueisa, Zamora Viva, Coordinadora Rural.