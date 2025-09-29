La Alta Sanabria renueva su devoción a la patrona en La Tuiza

Vecinos de la Alta Sanabria han renovado su devoción a la patrona, Nuestra Señora de las Nieves, durante la tradicional romería que cada año se celebra el último domingo de septiembre en el santuario de La Tuiza enclavado en Lubián.

La fiesta en honor de la patrona de la Alta Sanabria se ha prolongado durante tres días, en los que los vecinos han compartido el fervor que sienten por la patrona, además de disfrutar de otros actos lúdicos como las verbenas ofrecidas por orquestas musicales.

Miembros de la coral y los sacerdotes que oficiaron la misa posan en el santuario. / Cedida

El Santuario de La Tuiza se convirtió un año más en el punto de encuentro de vecinos de la Alta Sanabria que, durante la tradicional romería, asistieron a la solemne misa de fiesta oficiada en el santuario y a la posterior procesión.

En la ceremonia religiosa participaron la coral polifónica "Candea" de Viana do Bolo y la banda de gaitas "As Portelas" de Lubián.

La tradicional romería celebrada en el entorno del santuario de La Tuiza fue clausurada con la actuación musical de una orquesta, que sirvió para clausurar una jornada festiva marcada por la devoción hacia la patrona de la Alta Sanabria.