"La Reserva de las Lagunas de Villafáfila vive el peor escenario en los últimos 35 años y el futuro es desolador"

Cuatro jornadas de campo, dos de ellas de los años 90 y otras dos del momento actual, permiten a este pajarero infatigable dibujar los cambios que se han producido en la comunidad de aves de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. «Donde antes había una explosión de vida, hoy comenzamos a tener un desierto sin vida animal» escribe Rodrigo en su libro «A la sombra de gigantes», un esclarecedor relato en primera persona y con la autoridad de quien se pasa más 90 días al año pajareando, observando, contando pájaros, escribiendo, también disfrutando y sufriendo. «No podemos permitirnos no hacer nada» advierte el también coautor de «Territorios pajareros»

¿Cómo nació esa afición, que es más bien pasión, por los pájaros?

Me gustan los pájaros desde que tengo uso de razón, creo que para los pajareros de verdad no hay un antes y un después, simplemente convives con ello. Para mí es algo innato; desde que tengo recuerdos me gustan los pájaros, supongo que mi padre tendría que ver en su momento porque le gustaba mucho el campo, conocía los pájaros, me hablaba de ellos. Pero también soy parte de la generación de los niños que convivimos con los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Me pasaba sábados enteros en la biblioteca leyendo libros de animales y viendo los documentales. Félix, junto con David Attenborough y Jacques Cousteau, son los tres grandes divulgadores de naturaleza en los últimos tiempos.

Los recursos que se emplean para la avutarda o en beneficio de las aves de la zona, o no están causando efecto o simplemente hay un descontrol enorme en el uso de biocidas

La admiración caló en aquel niño que hoy es un respetado ornitólogo y conocedor de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila

He ido ampliando conocimientos. En el caso de Villafáfila fue una suerte que mi familia materna fuera de la zona (Pajares de la Lampreana), por lo que he tenido acceso a las lagunas y a su entorno desde muy pequeño. La Reserva no es solo la masa acuática, es todo lo que hay alrededor, toda la estepa cerealista. Villafáfila es lo que más me gusta porque es nuestra joya de la corona ambiental.

¿Cómo son esos primeros recuerdos del humedal?

De entrada era un lugar por el que se podía caminar libremente porque no estaba regulado. Ahora por suerte está regulado, pero no se respeta. Las afecciones que tiene Villafáfila ahora mismo son terribles. En los últimos 35 años que llevo estudiando el lugar sin duda vivimos el peor momento medioambiental.

Alfonso Rodrigo con el libro en el que colabora "Territorios pajareros" / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

¿Dónde está el origen de este declive?

El escenario de hace 35 años era diferente porque la agricultura y la ganadería también lo eran. Una forma de trabajo más tradicional, no tan intensiva ni industrializada como ahora. Es cierto que hay más limitaciones que entonces, pero la capacidad de trabajo del agricultor era inferior. Aunque usaban herbicidas, biocidas y abonos, no era tanta la presión, necesitaban menos precisamente por esa menor capacidad de trabajo. Ahora la mecanización, las técnicas y los cultivos han mejorado; se necesitan menos abonos, pero más potentes y eso diezma el ecosistema.

¿Solo hay que responsabilizar a la actividad agraria?

Hay que decir claramente que es el principal problema. Y luego está la gestión de la Administración, que es manifiestamente mejorable, quizás en buena medida por falta de recursos, porque en este país se invierte en medio ambiente el mínimo o menos de lo que exige Europa.

Las aves estivales, las que crían en Villafáfila, van a pique totalmente y los responsables somos nosotros

¿Cuál es el impacto para las aves de estos años "fatídicos" ?

Hemos perdido muchas aves invernales, pero ahí influyen los cambios climáticos, cambios de usos del suelo etc. Las estivales, las que vienen a criar a Villafáfila, van a pique totalmente y ahí sí tenemos la culpa nosotros; somos responsables de su grave situación porque no les estamos ofreciendo lo que se merecen. La consecuencia es que están disminuyendo las poblaciones a pasos agigantados. Hay aves que hace 35 años no me imaginaba que pudiéramos estar a punto de perder en Villafáfila.

¿Por ejemplo?

El sisón común, aunque este es uno de los pájaros que se ven. Ocurre que la avutarda es la estrella del lugar y mantiene sus poblaciones entre los 2.500 y los 3.000 ejemplares desde hace 35-40 años en la Reserva. Hay planes que se han gestado exclusivamente para favorecer la población de avutardas, que son las que yo llamo las gigantes.

Y a la sombra se encuentra entonces toda legión de pájaros que no han hecho más que menguar.

Claro, porque bajo el emblema de la especie paraguas, en este caso la avutarda en la que se han invertido recursos, no parece que se estén beneficiando el resto de especies. No tenemos una respuesta evidente, pero el sisón al fin y al cabo se alimenta de lo mismo, ocupa el mismo hábitat y explota los mismos recursos que la avutarda. Sin embargo, por qué al sisón no le va bien y a la avutarda sí. Y luego hay muchas otras aves como la codorniz, la perdiz o el bisbita campestre, un pequeño pajarillo humilde marrón sobre el que nadie pone el foco y hoy prácticamente está extinguido de la Reserva y de gran parte de la provincia de Zamora. O la collalba gris, una especie antes súper abundante y hoy me puedo tirar una jornada entera sin ver ninguna en primavera. Eso significa que los recursos que se emplean para la avutarda o en beneficio de las aves de la zona, o no están causando efecto o simplemente hay un descontrol enorme en el uso de biocidas. Hablamos de aves insectívoras que necesitan invertebrados para alimentarse y ya no encuentran porque el uso de insecticidas en el campo es tan grande que borran cualquier rastro de vida en el paisaje.

La Convención Ramsar es la estrella Michelín de los humedales y como siga a así, la Reserva de Villafáfila puede llegar a perderlo porque desde hace años no cumple los requisitos

El escenario que describe parece increíble en un Espacio Natural con notables figuras de protección y distinciones como la Convención Ramsar, donde están los mejores humedales del mundo.

La Convención Ramsar es la estrella Michelín de los humedales y como siga a así, la Reserva de Villafáfila puede llegar a perderlo porque desde hace muchos no está cumpliendo los requisitos. Estar dentro de Ramsar es una etiqueta que te considera uno de los mejores humedales del mundo y hay que esforzarse por mantenerse. Impone unas obligaciones que no estamos viendo; por ejemplo, en 35 años nunca ha habido un brote de algas ni ha estado la laguna tan muerta como este año y es consecuencia de que el uso de abonos va a más, beneficiado además por una primavera lluviosa. En Villafáfila estamos ante el peor escenario en años y el futuro es desolador. Perdemos biodiversidad a pasos agigantados en los últimos 30 años. Si no se hace algo ya, Villafáfila en 20 años no es ni la sombra de lo que fue.

Habla de especies que han desaparecido casi de la Reserva.

Hay aves invernantes que dejan de venir; el caso más fácil de entender es el del ánsar común, que hemos pasado de tener 40.000 ejemplares invernando en el año 99 a poco más de 400 el último año. Nunca hay un factor limitante según la especie, es un cúmulo de factores. En el caso del ánsar común, el primero y fundamental es que el cambio climático está haciendo que sus áreas de reproducción y sus áreas de paso en Centroeuropa ya no se congelan. Antes un ganso que nacía en Noruega, bajaba por toda la península escandinava, cruzaba por Dinamarca y hacía una parada de larga duración alimentándose en los polders de Holanda hasta que llegaba el frío y, como se congelaba la costa, bajaba hacia al sur.

En este caso influye claramente el cambio climático

Sí, se ha dejado de congelar la costa holandesa en invierno. España ha pasado de tener una invernada potente de estas aves a ser prácticamente residual. En Villafáfila nos queda una pequeña población residente de ánsares comunes,poco más del uno por ciento de los que invernaban hace solo tres décadas.

Alfonso Rodrigo en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila / A. R.

Y a la vez se dejan caer especies nada comunes en Villafáfila.

Hoy en día son comunes ciertas especies que eran rareza hace solo 30 años, como el zampullín cuellinegro que cuando aparecía uno a finales de los 90, en paso en abril era un acontecimiento y hoy en día crían 25 parejas en la Reserva.

También es llamativa la habitual presencia del tarro blanco

En el libro hago referencia a él porque recuerdo perfectamente la primera vez que vi tres tarros en Villafáfila que fueron la mejor observación del día. Ese día vi aves que hoy son auténticas rarezas a nivel nacional como el ánsar piquicorto o la barnacla cuelliroja. Antes eran rareza, pero aparecían siempre en Villafáfila, en la laguna de Nava o en Doñana todos los años; ya ni eso, llevan años sin aparecer. El tarro blanco ahora es un pato muy común; desde el año 97-98 que vi los tres primeros ha ido aumentando. Hay una ampliación de su distribución debido a una adaptabilidad y a un éxito en su elección. Es una metapoblación que hay en toda Europa. Y se ha demostrado que tiene unos movimientos súper chulos; la población inglesa nace en Islas Británicas, se van a pasar el verano a Holanda y vuelven. La población francesa se viene a la Península y se vuelve. Parte de la población mediterránea está conectada, es decir que puede haber tarros blancos que hoy están en el Levante, mañana en Italia y pasado en Túnez.

Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ/ Archivo

¿Cómo es la situación del tarro blanco en Villafáfila?

Ahora mismo tenemos una población que ha llegado a los 700 ejemplares invernantes. Se han pasado de tres ejemplares raros a esos casi 700 el invierno pasado y entre 35 y 40 parejas reproductoras. Y eso en 25 años es un proceso natural muy rápido.

¿Por la misma razón puede llegar a ser habitual ver flamencos?

En Aragón han pasado de ser individuos que aparecen de manera dispersiva y al final acabaron criando, y así llegaron a ciertas zonas de La Mancha o Extremadura. Curiosamente este año hay una afluencia de flamencos y moritos sin precedentes en toda Europa. Y eso significa que ha pasado algo lo suficientemente importante en el Mediterráneo como para que tengan que huir al norte a Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Islas Británicas o Islandia. Y desde luego en la costa cantábrica se ha notado con más de cien en Galicia hace nada.

Zamora es una provincia top para los ornitólogos y la Reserva de Villafáfila, no solo una referencia nacional sino europea; es una pena, pero no somos conscientes de lo que tenemos

¿Y se han visto en Villafáfila?

Sí, tenemos ahora mismo tres, hubo un día nueve y apareció otro en La Torre del Valle. Y con el flamenco ha pasado lo mismo. Puede ocurrir que un año aguanta el agua en verano en Villafáfila y aparece uno de estos grupos y puede llegar a reproducirse. Villafáfila tiene el potencial de sobra para albergar flamencos. Ya tuvimos dos durante casi dos años. Llegaron como juveniles y marcharon como adultos. Aguantaron el estío, pasando de un feo plumaje juvenil marrón a irse todos rosas, y cuando tienen ese color es que hay mucho alimento. Después apareció otro grupo de trece. Si ecológicamente está en su momento óptimo, sin problema de nitratos por ejemplo, Villafáfila ofrece muchísimo alimento a las aves. Este es su éxito y por eso hay que cuidarlo.

Estamos ante un laboratorio.

Villafáfila es un laboratorio para estudiar la fauna y la flora porque te ofrece mucha información, igual que el río Duero es un laboratorio, Valorio, Arribes y Sanabria. Estos días que estamos en paso migratorio, los pajareros esperamos que nos caiga un buen pepino, como decimos nosotros, un pájaro raro.

¿Zamora es un lugar codiciado por los ornitólogos?

Zamora es una provincia top, cualquier pajarero de España conoce Zamora y Villafáfila, que no es solo referencia nacional, es europea. Hablo con muchos ornitólogos de muchas nacionalidades, desde los vecinos portugueses y franceses hasta marroquíes, italianos, belgas, a los nórdicos les encanta, daneses, suecos, noruegos y finlandeses. Es un lugar excepcional. Es una pena, pero no somos conscientes de lo que tenemos.