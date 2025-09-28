Premio de la Primitiva en Zamora: 8.000 euros para superar la cuesta de septiembre

Nueva alegría para un afortunado que compró un boleto de la Primitiva en la provincia de Zamora. Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 27 de septiembre de 2025 ha sido la formada por los números 18, 27, 33, 41, 44 y 46. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 7.

Una combinación de la que no ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + Reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), de ahí que el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar nueve millones de euros.

Eso sí, sí de segunda categoría (5 aciertos + Complementario) ha habido cinco boletos acertantes, que han sido validados en las siguientes administraciones y receptores:

Nº 17.025 de PORTUGALETE (Bizkaia)

Nº 27.150 de PEÑARROYAPUEBLONUEVO (Córdoba)

Administración de Loterías nº 1 de UTRERA (Sevilla)

Administración nº 1 de EL PUENTE DE SANABRIA – GALENDE (Zamora)

Y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

El premio unitario de este premio de segunda categoría es de 41.063,55 euros, por lo que cada uno de los cinco afortunados se lleva un premio de 8.212,71 euros.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7255931, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.