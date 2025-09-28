El joven Dj zamorano que ofrece música y corta el pelo en directo

Desde que era un niño, Oliver Fernández Roncero es un gran aficionado a la música, pasión que ha heredado de sus padres con los que en su casa ha escuchado todo tipo de estilos y géneros, desde música electrónica, hasta house o reggaeton. De su padre y Dj aficionado, Felipe Fernández, ha aprendido a "pinchar" y a comprender que la música es algo más que una combinación de notas y ritmos, ya que también forma parte de las experiencias, vivencias y recuerdos de cada persona.

Este bagaje personal ha sido el punto de partida de una novedosa iniciativa. Y es que el joven de 18 años ha decidido unir su pasión por la música con su profesión de barbero en la empresa que ha fundado recientemente en su pueblo, Palacios del Pan. "Arranca por lo segao" es el curioso nombre de la empresa que el joven emprendedor ha puesto en marcha en el medio rural, con la que pretende hacerse un hueco en un sector pujante en la provincia de Zamora, ya que en los últimos años han surgido reconocidos Dj que, con sus espectáculos, recorren toda la geografía provincial, regional y nacional con una gran acogida por parte del público.

Su padre, como reconoce Fernández, le planteó la idea de crear la empresa, proceso en el que desde el principio ha contado con el incondicional apoyo de su familia a nivel económico, porque ha tenido que partir de cero para poder cumplir su sueño.

El joven de Palacios del Pan pincha música junto al embalse / Cedida

En la empresa también ha invertido sus ahorros, que ha empleado en la adquisición de parte del equipo musical y de iluminación necesario para ofrecer al público un espectáculo diferente, que ha bautizado como "Agro Dj".

En el proceso de creación de la empresa, el padre del joven también le ayudó a construir "de forma casera" un escenario, para lo que han utilizado los característicos postes de vallas que delimitan las fincas y que, tras su corte a medida, se utilizan como "patas".

El escenario lo han recubierto con unas tablas de madera de calidad para que pueda soportar el desarrollo de un espectáculo musical diferente. Y es que, como relata el joven, al margen de bailar al ritmo de la música que se "pincha" en cada sesión, el público también puede acudir a una zona habilitada en el entorno del escenario en la que Fernández corta el pelo y desde la que, de forma simultánea, los espectadores pueden seguir la fiesta musical.

Además, "Arranca por lo segao" ofrece al público la posibilidad de disfrutar en directo del talento de artistas que colaboran en el espectáculo, tales como el pianista Diego Turrión, que ofrece un matiz diferente a la sesión de música. A diferencia de otros Dj que, como reconoce el joven emprendedor suelen "pinchar" la misma música en cada sesión, su empresa adaptará las diferentes canciones que suenan durante el espectáculo al tipo de público que se congregue en la fiesta.

Público

Así, como destacó Fernández, si el público lo conforman mayoritariamente personas de mayor edad, pincha pasodobles o canciones de otras épocas, mientras que si lo integran jóvenes, la música que suena es más actual. La empresa fundada por Fernández espera hacerse un hueco en el sector y animar con su espectáculo las fiestas de los pueblos de la provincia, en los que cada vez son más demandadas las disco móviles por su menor coste económico frente a las típicas verbenas con orquesta.

No obstante, la empresa fundada en Palacios del Pan también ofrece la posibilidad de contratación para eventos privados o fiestas familiares. El joven también pretende aprovechar el buen momento que atraviesa el sector, porque cada vez más pueblos apuestan por las disco movidas que atraen a gran cantidad de público y tienen una importante repercusión económica en los negocios del medio rural.

En definitiva, Fernández se ha embarcado en un nuevo proyecto que, como reitera, ofrece algunas novedades respecto al espectáculo de otros Dj, como que el público "pueda cortarse el pelo mientras disfruta de la música" o vibrar con el talento de artistas colaboradores que también se han implicado en una iniciativa novedosa. Con el equipo preparado y con un escenario adaptado al espectáculo musical, el joven de Palacios del Pan se ha embarcado en una ilusionante aventura con la que espera contribuir a la dinamización y a la diversión en los pueblos. Y es que "Arranca por lo segao" es el fruto de su pasión por la música y de su decidida apuesta por contribuir a la dinamización de un medio rural que agoniza y que necesita del empuje de jóvenes como Oliver Fernández para sobrevivir.