Iván Martín, el laureado mecánico de El Cubo, arranca 333 días después un coche de la DANA que terminó en un desguace de Zamora

Una legión de mécanicos españoles se volcaba hace un año arrancando coches arrastrados y sepultados por el agua en la destructiva DANA de Valencia (29 de octubre de 2024). Seguían la estela de la acción solidaria promovida por el zamorano de El Cubo del Vino, Iván Martín,y el salmantino, Javier Sendín, quienes no dudaron en cargar la furgoneta de herramientas y lanzarse a la titánica tarea de recuperar vehículos.

333 días después, los dos mecánicos, catapultados a lo más alto en campeonatos del sector, han emocionado al público en el Tires Pro Fest (Festival del Motor y Neumático) que se celebra en Salamanca, con la recreación del fatigoso trabajo que llevaron a cabo con cientos de vehículos comidos por el fango. Y lo han hecho con un coche real, destrozado por la DANA cuando se encontraba en un taller valenciano a la espera de una pequeña reparación. El vehículo terminó en el desguace de Villardondiego, en Zamora, y ahora ha viajado a Salamanca para mostrar al público en vivo y en directo cómo trabajaron los mecánicos españoles, en condiciones precarias y tiempo récord para recuperar el máximo posible de vehículos.

La exhibición del Mitsubishi afectado por la DANA en el Tires Pro Fest ha sido un éxito rotundo, con los mecánicos Iván Martín y Javier Sendín emocionando al público 333 días después del desastre natural. Los profesionales convirtieron el arranque y puesta en marcha del vehículo en todo un símbolo de superación y solidaridad ante el público que abarrotaba el recinto ferial salmantino.

Iván Martín en la Tire Pro Fest de Salamanca durante la reparación de un vehículo destrozado por la DANA / Cedida

El Tires Pro Fest, uno de los eventos del motor consolidados más importantes de España, ha vivido así un momento cargado de técnica, emoción y memoria. "Ha sido impresionante porque la gente ha visto un coche real, tal y como lo dejó la riada después de quedar completamente inundado" explica Iván Martín, todavía con la emoción a flor de piel a pesar de los once meses pasados desde la DANA. "Ver el coche entre la exhibición de las máquinas que se presentan en esta feria hasido impactante".

Durante la demostración, los dos técnicos realizaron en directo el arranque del vehículo dañado por la DANA y compartieron con el público el protocolo aplicado durante aquellos días de emergencia, transmitiendo no solo conocimientos técnicos, sino también la carga emocional de revivir una de las experiencias más duras y a la vez más unificadoras que vivió la comunidad del motor.

El público permaneció expectante de principio a fin, mientras los mecánicos se afanaban en la meteórica puesta a punto, sin que nadie se moviera de su asiento hasta la conclusión del espectáculo. Un trabajo reconocido con una cerrada ovación reflejó de la fuerza de un acto que trascendió lo mecánico para convertirse en un homenaje a la memoria colectiva y al valor humano.

“Este Mitsubishi no es solo un coche: representa el esfuerzo de muchas personas y la historia de lo que vivimos durante la Dana”, destacaron Iván Martín y Javier Sendín tras el acto.