Fuentesaúco se pone en marcha contra el cáncer
La villa saucana celebrará el sábado 4 de octubre una caminata solidaria
El próximo sábado 4 de octubre a las 17.00 horas, Fuentesaúco se echará a la calle con motivo de su marcha contra el cáncer. Los participantes tomarán la salida desde la plaza de Santa María y, al finalizar, se celebrará una clase magistral de baile y un gran sorteo.
Las inscripciones tienen un coste de 10 euros (que incluyen una camiseta) y la totalidad de los fondos recaudados serán destinados al Centro de Investigación Oncológica de Salamanca.
Las personas interesadas en apuntarse pueden realizar la inscripción los días 1 y 2 de octubre de 18.00 a 20.00 horas y el día 3 de 11.30 a 13.30 en la tienda El armario de Mary-Lu de la Plaza Mayor de Fuentesaúco.
