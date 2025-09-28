Escolares de México, Perú y Venezuela salen "al rescate" del Colegio de Fonfría

América Latina se convierte en la gran esperanza para salvar del cierre a corto y medio plazo al antiguo Colegio Comarcal de Fonfría, -abierto hace 44 años, luego reconvertido en CRA (Colegio Rural Agrupado)-, que integrará en este nuevo curso a nuevos alumnos de educación infantil y primaria procedentes de lugares tan dispares como México, Venezuela y Perú.

Comenzaba el curso 2025-2026 a principios de septiembre ya con muy buenas expectativas pues reabría sus puertas el centro tras las vacaciones de verano con 9 escolares, de ellos dos nuevos y procedentes del extranjero, uno de ellos venezolano cuya familia se ha asentado definitivamente en Fonfría y otro peruano asentado en el anejo de Fornillos de Aliste.

Mañana será un día histórico para el CRA de Fonfría pues, tras culminar con los trámites burocráticos imprescindibles al llegar de un país extranjero, tres nuevos niños se integrarán con carácter definitivo en el centro escolar alistano. Si ello es una buena noticia para el colegio no menos lo es para la localidad de Castro de Alcañices pues para cualquier pueblo alistano es un auténtico lujo poder contar con tres niños en unos tiempos marcados por la despoblación rural galopante que ha convertido a la comarca de Aliste en un paraíso de la tercera edad.

Los alumnos se reparten así: uno de tres años, dos de cinco, uno en cada caso de Primero, segundo, tercero y cuarto, dos de quinto y 3 de sexto. Ello ha traído consigo la necesidad de solicitar a la Dirección Provincial de Educación en Zamora desdoblar el centro pues hasta ahora solo cuenta con un aula abierta y un maestro, y pasaría a dos aulas con dos docentes.

El CRA de Fonfría tocaba fondo allá por el curso escolar 2022-2023 cuando abría sus puertas con solamente cinco alumnos (uno de Cerezal de Aliste, 2 de Pino del Oro y 2 de Castro de Alcañices) llegándose a temer incluso que salvo un auténtico milagro fuera el último ciclo lectivo. Dos cursos después no solo no se cumplieron los malos presagios, sino que casi se ha triplicado el alumnado y hay cantera con menores de tres años para ir garantizando el relevo generacional.

Entre las causas del incremento infantil en el municipio, que no es la única, está la llegada a Brandilanes en 2022, desde Ametlla del Vallés (Cataluña), de la comunidad autosostenible de contemplación, meditación, estudio y yoga en un entorno natural Advaitavidya Kailas Ashran liderada por el monje y maestro hinduista Swami Satyananda Saraswati, el cual se inició como monje renunciante en 1980 dentro de la orden Sri Shankra (India) donde vivió treinta años.

Niñas y niños de Fonfría durante una fiesta

El Colegio Comarcal de Fonfría abrió sus puertas como tal en el año 1981 con alrededor de 250 alumnos llegados desde una veintena de pueblos como era el caso de Valer de Aliste donde el autobús de la empra López Ratón, conducido por Fermín, ya fallecido, iniciaba la ruta del transporte escolar, Gallegos del Río, Flores, Tolilla, Puercas, Lober, Castillo de Alba, Vide, Videmala, Vilanueva de los Corchos, Bermillo de Alba, Poblado de Castro, Fonfría, Pino del Oro, Samir de los Caños, Fornillos, Brandilanes y Castro de Alcañíces.

Transporte

Era tal el número de niños que los escolares de aquellos inicios recuerdan que funcionaban simultáneamente tres rutas de transporte escolar con las empresas López Ratón y Vivas. Incluso había un bendito problema que la abundancia de alumnos obligaba a utilizar el comedor en dos turnos: "primero nos daban la comida a los más pequeños y posteriormente a los mayores·".

El primer claustro de profesores, que tenía como director a don José, lo integraron: Bárbara (párvulos), Sara (segundo de EGB), María (tercero), Mari (cuarto), José (quinto de EGB), Lorenzo (matemáticas y naturales), Paco (historia y dibujo), Agustín el cura de Gallegos del Río (inglés, religión y lengua) y Marta (educación física).

El Ayuntamiento de Fonfría, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Sergio López Vaquero, decidió a principios de esta legislatura apostar fuerte por el asentamiento de población con la campaña "Objetivo 1.001 vecinos: llena tu pueblo de vida" que unido a las ayudas a la natalidad han comenzado a dar sus frutos. Valga como ejemplo que en apenas un año se ha pasado de los 763 a los 824 empadronados con un saldo positivo de 61 residentes a pesar de los numerosos fallecidos.

Familias

Familias de inmigrantes de hasta once países diferentes, 41 personas en total, tras verse obligados a dejar sus lugares de origen para mejorar su calidad de vida, han encontrado cobijo y han rehecho sus vidas en el municipio de Fonfría: Portugal, Bulgaria, Francia, Alemania, Marruecos, Cuba, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela a los que ahora se ha unido una familia procedente de México.

La población empadronada menor de 15 años está en alrededor de 29 infantes y menos de ellos se sitúan por debajo de los cinco años de edad. Hay que tener en cuenta que los niños de alguno de sus pueblos como es el caso de Moveros van al Virgen de la Salud no al de Fonfría y los que han terminado infantil y primaria hacen la secundaria en el Instituto de Bachillerato Aliste. El récord poblacional en conjunto de los ocho pueblos que integran el municipio se vivió hacia 1950 con 1.980 habitantes (entonces repartidos en dos ayuntamientos Fonfría y Ceadea).

El Ayuntamiento de Fonfría tiene en vigor un plan de ayuda a la natalidad de 300 euros anuales por niño desde su nacimiento hasta cumplir los diez años (3.000 en total) al cual 18 ya se han acogido: "asentar población es vital para salvar nuestros pueblos y por ello tenemos muy claro el dinero destinado a apoyar la natalidad es el mejor invertido" asevera el alcalde Sergio López Vaquero.