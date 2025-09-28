Accidente en Valcabado: una furgoneta se sale de la carretera

En torno a las nueve y media de la mañana de este lluvioso domingo en Zamora, una furgoneta se ha salido de la vía a la altura de Valcabado. El conductor del vehículo circulaba por el kilómetro 272 de la autovía A-66 cuando se ha salido de la carretera por motivos que se desconocen.

A consecuencia del impacto, el hombre, de 63 años, se encontraba consciente pero ha resultado herido con contusiones. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha dado el aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderle.