Accidente en Valcabado: una furgoneta se sale de la carretera

El suceso se ha producido a primera hora de la mañana

Accidente en Valcabado: una furgoneta se sale de la carretera / Archivo

En torno a las nueve y media de la mañana de este lluvioso domingo en Zamora, una furgoneta se ha salido de la vía a la altura de Valcabado. El conductor del vehículo circulaba por el kilómetro 272 de la autovía A-66 cuando se ha salido de la carretera por motivos que se desconocen.

A consecuencia del impacto, el hombre, de 63 años, se encontraba consciente pero ha resultado herido con contusiones. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha dado el aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderle.

