El VIII Congreso "Cocina con Queso y Humor" llena de sabor y sonrisas el Palacio de Congresos de Salamanca

El Palacio de Congresos de Salamanca se convirtió el pasado jueves en epicentro gastronómico con la celebración del VIII Congreso "Cocina con Queso y Humor". Una cita organizada por Quesería La Antigua de Fuentesaúco, Mares Virtuales y el Laboratorio Gastronómico Los Álamos, que ha conseguido reunir a más de un millar de asistentes entre profesionales del sector, ganaderos, apasionados de la cocina, creadores de contenido e invitados de los medios de comunicación.

El evento ha estado guiado con grandes dosis de humor gracias a Agustín Jiménez, Jazmín Abuín y Arantxa Treus. Sobre el escenario han brillado también los chefs Álex Marcos, Gonzalo Elena y Alicia de Castro, Raúl Losada, Sara Cámara y Sergio Fradejas que han sorprendido al público con sus tapas en las que el queso de Quesería La Antigua fue siempre el protagonista indiscutible.

Entrega de premios

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada llegó con la entrega de premios, que han reconocido la labor de figuras clave del sector.

Rogelio Chico, de Lumbrales ha recibido el galardón al Pastor Tradicional.

Lydia Jambrina, de la localidad de Madridanos, ha sido distinguida con el premio a Nueva Explotación.

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora ha recibido el Premio Compromiso

Bernardo Río, de la Granja Salcedillo en Palazuelos de Sayago, ha sido homenajeado con el Premio Reconocimiento Cobadu.

La jornada concluyó con un animado cóctel de estilo "muy de pueblo", que estuvo acompañado por la música de una charanga y las degustaciones de los platos elaborados por los cocineros. Todo ello fue posible gracias al respaldo de los patrocinadores y colaboradores que, año tras año, hacen de este congreso una referencia indispensable en la gastronomía de Castilla y León.