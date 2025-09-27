Los dos últimos pueblos de Aliste que cierran sus fiestas patronales al aire libre

Atrás quedó un verano para la historia con unos pueblos a rebosar de gente y de vida: Sarracín de Aliste y Fradellos serán ahora en los comienzos del otoño los encargados de cerrar el ciclo anual de las fiestas patronales de este 2025 con actos al aire libre, algo que ya no harán aquellos pueblos con festejos en diciembre como Vega, Ribas, Viñas, Alcorcillo y Moveros.

Sarracín de Aliste abría ayer las fiestas patronales de San Miguel Arcángel con la presencia y participación tanto de los vecinos y emigrantes como de los allegados y forasteros. Las verbenas populares se han adelantado al fin de semana y la primera velada nocturna contó con la afamada orquesta "Jaguar" de Burgos.

Sábado taurino con descanso matutino para, llegadas las 16 horas, reiniciar la fiesta con la concentración de peñas en la Plaza Mayor desde donde, quince minutos después, comenzarán el desfile hasta la Plaza de Toros de La Era acompañados con la música de "Manaita". A las 16.30 horas tren turístico recorriendo las calles del pueblo para recoger a las personas que quieran acercase hasta la Plaza de Toros donde, a las 17 horas, tendrá la suelta de tres vaquillas, tres de ellas para el grupo de recortadores Arte Popular y una para los aficionados.

Tras la cena verbena popular con otra orquesta burgalesa de auténtico lujo "La Reina Show". Al finalizar continuará la marcha con el DJ Mar Villar un habitual de las noches veraniegas alistanas que cada noche será profeta en su tierra: Sarracín.

Tiro al plato

El tiro al plato será uno de los grandes atractivos del domingo en La Era con una tirada local a las 10.30 horas y la general a las 13 horas. Sobremesa con hinchables y tren turístico. A las 18.30 horas bailes regionales de la mano de la agrupación folclórica alistana "Manteros y Monteras". Verbena tempranera a las 22 horas con el grupo "Adrenalina" y Marc Villar.

Para el día grande, 29 de septiembre, lunes, se mantiene uno de los actos principales con la veneración con misa y procesión a San Miguel Arcángel, para continuar con el baile vermut. Comida popular a las 14.30 horas y tardeo de juegos para todos con hinchables y baile tradicional con "Gaitas y Más". Finalizaran los festejos el martes con pasacalles y misa y procesión con la Virgen del Rosario por la mañana y baile tradicional con "Los Chirlos" por la tarde. A las 18.15 horas el grupo de teatro de San Juan del Rebollar representará "El florido pensil", para culminar con una merienda popular.

Fradellos: todo el pueblo se reunirá para cenar juntos

Fradellos, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, ha adelantado los festejos de San Miguel Arcángel al fin de semana para facilitar la presencia de los hijos del pueblo que por motivos de estudios o trabajo residen fuera. Para empezar la misa y la procesión serán a las 12 de la mañana de hoy sábado, luego habrá baile vermut. Por la tarde marcha tradicional e hinchables infantiles. A las 19.30 horas actuará la agrupación alistana de folclore "Manteos y Monteras" y a las 21 horas todo el pueblo compartirá una cena de hermandad y convivencia a base de carne asada. La orquesta "Nueva Sintonía" amenizara la verbena popular. El domingo será el segundo día festivo con la misa en memoria de los difuntos y baile vermut con "La Chispa" de Aliste.

Viñas: Trail y Senderismo "Rincón de Aliste"

Viñas apostará el 11 de octubre por el II Trail "Rincón de Aliste" con una alternativa más larga de 10,7 kilómetros con un desnivel aproximado de 600 metros positivos y uno corto de 9.700 metros. A parte habrá una ruta de senderismo larga de 9,7 kilómetros y otra corta de 5,2 kilómetros. Al terminar las pruebas habrá una merienda-cena.

La inscripción puede hacerse en Smart chip. De momento ya son muchos los inscritos muy en particular de Braganza en Portugal. La inscripción se ha fijado en el trail 12 euros sin comida y 17 con ella; y en senderismo 15 euros con comida y 10 sin ella. Los acompañantes pagando 8 euros podan participar en la comida.

El Trail Rincón de Aliste, organizado por el Ayuntamiento de Viñas, que preside Bernardo Casado Fernández, cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, Efi-Duero, Asociación Corriendo con el Corazón con Hugo y Caja Rural y el objetivo es aunar el deporte con el turismo rural para dar a conocer uno de los rincones más bonitos y desconocidos de la provincia de Zamora.