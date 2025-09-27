Tabareses por la sanidad denuncian el caso de un paciente que paga las consecuencias de no tener especialista en maxilofacial en Zamora

La plataforma por la sanidad pública en la Zona Básica de Salud de Tábara ha tenido este sábado un recuerdo hacia el personal del Sistema Nacional de Salud que se moviliza en las nueve capitales de Castilla y León y Ponferrada.

Los representantes sindicales han recalcado en que su objetivo es garantizar “condiciones dignas que favorezcan la estabilidad laboral y la calidad asistencial en hospitales y centros de salud”, entre ellas la jornada laboral de 35 horas, mejoras salariales, la jubilación anticipada voluntaria y parcial y reconocimiento económico del nuevo modelo de clasificación profesional.

"Desde aquí queremos enviarles todo nuestro apoyo, pues sabemos que no son bien tratados y por ello cuando finalizan su carrera profesional, muchísimos se van al extranjero. En España les pagamos sus carreras con nuestros impuestos, para que una vez estén bien formados, en vez de cubrir las vacantes en nuestro país tengan que emigrar a otros países donde se les reconozcan sus derechos" apuntan desde la Plataforma que se ha manifestado un sábado más por las calles de Tábara.

"Es mejor cerrar camas en los hospitales por falta de profesionales alargando las listas de espera, para que finalmente los pacientes opten por la sanidad privada. Eso es lo que están buscando y lo están consiguiendo. No nos cansaremos de repetirlo cada sábado, porque es la pura y dura realidad".

En ese sentido, desde la Plataforma por la Sanidad en Tábara se ha revelado el caso de un paciente de la Zona Básica que tuvo que asistir a una consulta para que le hiciesen unas placas de las muelas que había roto en un accidente. "Tras hacerle las pruebas correspondientes, hablaron con el especialista para que explicase los resultados. Durante la conversación, preguntó cuándo le podrían operar, más o menos. La contestación fue la siguiente: Para empezar, le tienen que operar en maxilofacial en Salamanca, pero al no tener médicos de esta profesionalidad, como en otras muchas, la lista de espera es interminable. No puedo decirle fecha aproximada, lo que sí le aseguro es que va para largo".

Ante la perplejidad del paciente, el médico especialista le dijo: “no tenemos médicos, porque aquí no se nos trata como nos merecemos. Prosiguió diciendo: mi hijo ha terminado la carrera como especialista en maxilofacial y se ha ido a Suiza. No está dispuesto a aguantar lo que yo he estado aguantando a lo largo de mi vida profesional. Esto un simple ejemplo de lo que sucede en la mayoría de las especialidades, insistía. De no cambiar el sistema, a corto-medio plazo, la Sanidad Pública será irreconocible. Si los políticos no invierten atendiendo las reivindicaciones de los profesionales, por desgracia, seguimos los pasos de los EE.UU. Solo se podrán curar los pacientes que tengan medios económicos" ha advertido un portavoz de la Plataforma.

Este es el motivo de "nuestro apoyo" a los profesionales del sistema sanitario público. “¡No estamos dispuestos a consentir que jueguen con nuestro dinero y menos con nuestra salud y la del conjunto de la ciudadanía!” “¡No cejaremos en el empeño hasta conseguir que se cumplan todas y cada una de nuestras necesidades en la Zona Básica de Salud de Tábara!”