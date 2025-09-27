Solidaridad de los sayagueses que reivindican la sanidad con los zamoranos que piden en Madrid paradas de tren en Sanabria

Los sayagueses que cada semana, y van 194, se concentran en Bermillo para reclamar una "sanidad pública digna" en la comarca de Sayago, han mostrado su solidaridad con la manifestación en Madrid para reivindicar las paradas del AVE ern Sanabria.

"A estas horas, en Madrid, se están manifestando vecinos de Sanabria para reclamar las paradas de AVE que permitían a los profesionales sanitarios acudir a su jornada laboral. Desde aquí apoyamos dicha movilización y deseamos que tenga el éxito que merece" han proclamado Pruden Garrote a las puertas del Centro de Salud Sayago.

Y del mismo modo han "aplaudido plaudimos la presencia y apoyo de la Diputación de Zamora a tan legítima reclamación, a la vez que le solicitamos que también muestre el mismo vigor reivindicativo para con la sanidad rural y los problemas que acechan a la continuidad de tan importante servicio".

Una concentración, la de este sábado 27 de septiembre de 2025, para defender una vez más la sanidad pública como un "elemento de cohesión social, que garantice el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas".

Reivindicaciones para los pueblos de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.