Nuevo desaparecido en Zamora
Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
La Guardia Civil busca a la mujer por los alrededores del municipio
La Guardia Civil de Zamora busca a una mujer de 82 años que ha desaparecido de la residencia de ancianos "Virgen de los Árboles", ubicada en Carbajales de Alba.
Según ha informado la Benemérita, es una mujer de 1 metro 60 centímetros de altura, complexión delgada y pelo corto moreno, que desapareció del centro residencial en la noche del viernes. Si alguien la ha visto en Carbajales o alrededores puede ponerse en contacto con la Guardia Civil.
Desde el instituto armado se ha activado un amplio dispositivo de búsqueda que incluye a equipos de seguridad ciudadana, al equipo Pegaso (drones), y se ha prealertado al servicio cinológico (perros) y UHEL (helicóptero) para que se unan al rastreo.
