La mujer desaparecida en Carbajales de Alba, hallada con vida durante la madrugada

Carbajales de Alba puede ya respirar tranquilo. Después del sobresalto que significó anoche la desaparición de una mujer de 82 años que se encontraba interna en la residencia 'Virgen de Árboles', las noticias a primera hora de la mañana han sido las más positivas que se podían esperar. Según se ha dado a conocer por parte de las autoridades, la octogenaria fue localizada con vida durante la noche en los alrededores de la localidad albarina, poniendo fin a unas horas de angustia para los trabajadores, familiares y compañeros que la echaron en falta alrededor de las 23:00 horas, cuando no dieron con ella en ninguna dependencia del asilo.

Las informaciones oficiales certifican que "aproximadamente a las 2:15 horas de este sábado ha sido localizada la mujer desaparecida en la localidad de Carbajales de Alba". Según explican en el mismo mensaje, la octogenaria "ha sido localizada por una patrulla de la Guardia Civil en la carretera ZA-P-2439", que une la capital de la comarca con la cercana localidad de Losilla de Alba. El hallazgo se ha producido cuando han visto a la mujer "tendida en una cuneta", por lo que se dio aviso a los servicios médicos del Centro de Salud Carbajales de Alba para que se le realizaran todos los chequeos necesarios.